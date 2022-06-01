Обезьянья оспа: есть ли угрозы распространения эпидемии в Украине

Михаил Радуцкий, глава комитета по вопросам здоровья нации рассказал в эфире, какие прогнозы эпидемиологов по поводу распространения нового вируса обезьяньей оспы. По его словам, Украину эта беда не обойдет стороной, поскольку уже зафиксированы случаи в Европе, а сейчас многие украинцы возвращаются домой из-за границы, поэтому с миграцией населения вирус будет распространяться.

Фото иллюстративное / Pixabay

Эпидемиологи говорят, что вирус имеет долгий инкубационный период – до 21 дня. Среди симптомов: лихорадка, головная боль, мышечные боли, боль в спине, с большими лимфатическими узлами, озноб, истощение. В течение 1-3 дней (иногда дольше) после появления лихорадки у пациента появляется сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела. Сыпи изменяются в размере и на вид, возникают струпья. Обычно заболевание длится 2-4 недели. Предварительно известно, что вирус вызывает смерть у 1 из 10 человек, заболевших этой болезнью.



По прогнозам ВОЗ, обезьянья оспа распространяется на нашем континенте не так быстро, как коронавирус. Для передачи от человека к человеку, чтобы заразить, должен быть бытовой контакт, редко передается воздушно-капельным путем.



Поэтому нужно внимательно следить за здоровьем, мыть руки, соблюдать правила гигиены и ограничить общение с людьми, имеющими признаки ОРВИ. В настоящее время ВОЗ не видит необходимости в вакцинации мира от этого вируса, но там говорят, что эпидемия будет.



Как писал портал "Комментарии", короронавирусная инфекция продолжает циркулировать по Украине весной 2022 года. Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине за апрель опубликовали не все регионы. В целом уровень заболеваемости снижается за последние недели.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!