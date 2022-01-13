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О каких заболеваниях могут свидетельствовать внешние изменения кожи

Преждевременное появление морщин, покраснение, высыпание, зуд - все это сигналы кожи о заболевании

сегодня, 08:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Довольно часто при ухудшении состояния кожи люди обращаются за помощью к косметологу или дерматологу. На самом же деле прежде, чем обращаться к специалистам, нужно повнимательнее изучить те сигналы, которые подает вам организм через реакции на коже. Дольно часто эти сигналы связаны с какими-то проблема внутренних органов. Как передает портал "Комментарии", более подробно об этом в интервью "ТСН" рассказала врач семейной медицины Кристина Шевченко.

О каких заболеваниях могут свидетельствовать внешние изменения кожи

Кожа на лице. Фото: из открытых источников

Если ваша кожа приобрела сероватый или голубоватый оттенок, начала шелушиться, то вам как можно быстрее нужно заняться исследованием дыхательной системы. Кожа очень хорошо чувствует нехватку кислорода и реагирует на это. 

Обострение дерматита, акне, крапивницы – сигнал тем, кто довольно часто нервничает, переживает стрессовые ситуации. Проявлениями на коже неравная система дает о себе знать.

Бледноватый цвет кожи или, наоборот, ярко красная кожа, а также расширенные сосуды – это также нехороший сигнал о возможном заболевании кроветворной системы.

Если на лице появились прожилки красного цвета или купируется кожа, то лучше поспешить к кардиологу, потому как человек может страдать от сердечной недостаточности.

Преждевременное появление морщин может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения. А бородавки и язвы во рту могут стать нехорошим сигналом о проблеме с ЖКТ. Если же кожа начла меня цвет вокруг запястий, то как можно быстрее нужно проверить состояние печени. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/zdorovye/aktualnaya-tema/kozhnye-simptomy-vnutrennih-bolezney-1949581.html
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