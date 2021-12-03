О бустере, "подъемных" для врачей, отстранении от работы, обновлении зон: рассказал министр Виктор Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы смогут ожидать передовых лекарств от коронавирусной болезни и в каком месяце будет делаться бустерная вакцинация. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Девять областей выйдут из "красной" зоны, фото из открытых источников

Также министр сообщил, что в бюджете на 2022 год заложено немало средств на медицину и пояснил на какие сферы они будут выделяться. По словам чиновника, уже на следующей неделе комиссия ТЭБ и ЧС примет решение по девяти областям об их выходе из "красной" зоны.



Виктор Ляшко напомнил украинцам, что, несмотря на вакцинацию, все равно следует носить маску, дезинфицировать руки и держать дистанцию. По его словам, имеющиеся в Украине тест-системы будут показывать, что есть коронавирусная болезнь, даже если человек инфицировался Омикроном. После отбора биологического материала он передается на секвенирование, то есть разлагается геном вируса. Тогда ученые могут обнаружить, какой это штамм, а их всего более 13 000 на планете.

"Лечение коронавирусной болезни на сегодняшний день симптоматическое, оно прописано в протоколе. Мы ждем регистрации и поступления препаратов прямого действия, которые влияют на вирус. Дату сказать не могу, вероятно, через месяца полтора", — отметил министр.

В новый список профессий, работники которых будут отстранены с 9 декабря, если не вакцинируются, добавили медиков, работников критической инфраструктуры, соцработников и работников местного самоуправления.



Министр назвал бюджет 2022 прогрессивным, потому что впервые в истории на медицину заложено 232 млрд гривен. На программу медицинских гарантий будет выделено 157 млрд гривен. Также в бюджете предусмотрены дополнительные средства на закупку лекарств для редких болезней. Врачам будут выделять "подъемные", если они будут менять место работы. На эти нужды предусмотрено в бюджете 100 млн грн.

Что касается разработки украинской вакцины, то над этим работают два научных института. Однако сначала нужно построить линию на заводе в Харькове, где будет упаковываться вакцина от гриппа, коронавируса и полиомиелита. Также сейчас прорабатывается инновационный способ инактивации вируса в условиях, которые есть в нашей стране. В настоящее время Львовский научный институт уже выращивает белок вируса на дрожжах, чтобы из него производить вакцины. В конце года должна состояться пресс-конференция по производству вакцин и внедрению новых методов лечения с помощью новейших препаратов.

Бустерной дозой могут начать прививать украинцев не раньше апреля-мая. Ведь основное количество людей завершат прививочный курс к апрелю 2022 года, около 200 тысяч человек. Только после этого им могут колоть бустер. Пока Украина ориентируется на Европу. Министр подчеркнул, что в 2022 году, возможно, будет доступна вакцина для детей с пяти лет.

Как сообщал портал "Комментарии", ученым в Гуанчжоу удалось извлечь из крови пациента антитело-убийцу штаммов COVID-19.

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