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Нужна ли маска во время спортивных занятий: ВОЗ дала ответ

Эксперты ВОЗ дали рекомендации, которые помогут не заразиться коронавирусом во время занятий спортом

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Несмотря на меры предосторожности в период пандемии коронавируса, во время занятий спортом лучше не надевать маску. Такие рекомендации дает Всемирная организации здравоохранения.

Нужна ли маска во время спортивных занятий: ВОЗ дала ответ

Фото: 1gai.ru

Так, ВОЗ обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения COVID-19. Сообщается, что не стоит носить маски во время занятий спортом. По мнению ВОЗ, маски во время интенсивных занятий спортом могут мешать комфортному дыханию. При этом настаивают на соблюдении дистанции не менее 1,5 метра и советуют хорошо проветривать помещение. Особое внимание рекомендуется уделять дезинфекции поверхностей, которых часто касаются.

В ВОЗ отмечают, что лишь маска не может защитить от вируса. Важно помнить о дистанции, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платок, а также делать проветривание помещений. Кроме того, не забывайте тщательно мыть руки до и после использования маски, а также правильно ее надевать, носить, снимать и стирать (тканевая) / выбрасывать (медицинская).

Напомним, юные изобретатели Украины разработали "умную" маску, которая считывает симптомы COVID-19. Кроме того, устройство мониторит показатели окружающей среды — воздуха, температуру и влажность окружающей среды. Авторы маски планируют принять участие в международных соревнованиях по робототехнике — FIRST Robotics Competition, которые состоятся в США.

Как сообщалось, американские ученые выяснили, какие продукты следует добавить в рацион питания больным коронавирусной болезнью. Исследования ученых определило четыре таких продукта, которые всем нам хорошо известны.


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Источник: https://www.facebook.com/WHOUkraine/photos/a.282367355213296/3504713776311955/
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