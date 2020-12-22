Новый штамм коронавируса может быть опасным для детей

Ученые обнаружили, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть особенно опасен для детей. Об этом пишет Reuters.

Чем опасна мутированная форма коронавируса для детей. Фото: 24 канал

Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам сообщили, что новой мутированной формой может заражаться большее количество молодых людей.

"Учитывая характер их смешивания, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей", — подчеркнули ученые.

Пока продолжаются детальные исследования новой формы коронавируса.



Напомним, что Великобритания определила новый вариант коронавирусной инфекции таким, который может быстрее передаваться, но при этом врачи говорят и о вероятности уменьшения смертности.

Новый вариант коронавируса уже получил название — VUI-202012/01. Пока ученые ищут дополнительную информацию об этом штамме коронавируса, его влияние уже ощущается. Уже несколько стран ввели ограничения для путешественников из Великобритании. Всемирная Организация Здравоохранения призвала европейские государства усилить все карантинные меры для предотвращения глобального распространения болезни.

Также сайт "Комментарии" сообщал ранее, что некоторые из украинских пациентов уже успели подцепить новый штамм коронавируса, распространившийся из Великобритании. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил врач-инфекционист Виктор Петров.

Убедиться в соответствии штамма вируса врач смог благодаря наличию специальной медицинской страховки, которую имеют граждане стран-членов Европейского Союза. По словам инфекциониста, случаи болезни с новым видом коронавируса зафиксированы на Закарпатье.





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