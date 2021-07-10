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Главная Новости Общество медицина Новый рекорд: за сутки в Украине сделали почти 115 тысяч COVID-прививок
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Новый рекорд: за сутки в Украине сделали почти 115 тысяч COVID-прививок

9 июля было вакцинировано 114 660 человек

сегодня, 10:48
Автор:

Харченко Дарина

За прошедшие сутки в Украине вакцину от коронавируса получили почти 115 тысяч украинцев. Это новый рекорд вакцинации за день. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новый рекорд: за сутки в Украине сделали почти 115 тысяч COVID-прививок

9 липня було вакциновано 114 660 людей. Фото: pexels

Так, 9 июля было вакцинировано 114 660 человек. Первую дозу получили 53 820 человек, а две — 60840 человек.

В общем работали 1562 пункта и 38 центров вакцинации, а также 697 мобильных бригад.

В лист ожидания на вакцинацию против коронавируса записались 788 697 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации прививки получили 2277228 человек, из них первую дозу получили 2277226 человек, две дозы получили 1143442 человека. Всего было сделано 3420668 прививок.

Накануне "Комментарии" писали, что Pfizer и BioNTech сообщили, что будут разрабатывать социальную вакцину против нового мутировавшего штамма коронавируса "Дельта". Активная фаза исследований, по сообщению компании, может начаться уже в августе этого года. 

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему вакцинацию AstraZeneca и Pfizer хотят соединить. Ученые по-прежнему ищут наиболее эффективный способ победить болезнь. Им может стать "коллаб" различных препаратов против ковида.

Кроме того, 2 июля в Украине была зарегистрирована новая вакцина против COVID-19 "Janssen" производства компании "Johnson & Johnson". По сообщению пресс-центре Министерства здравоохранения, эта вакцина зарегистрирована для экстренного медицинского применения и является векторной. Интересно, что вакцина производства "Johnson & Johnson" уже официально применялась в Украине еще до его госрегистрации. Как рассказали в Минздраве Украины, 500 доз этой вакцины еще раньше были завезены "с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств".


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