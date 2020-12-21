Новый COVID-19 выявили еще в четырех странах

Новым штаммом коронавирусного заболевания, который ранее зафиксировали в Британии, заразились люди еще в четырех странах. Новый вид коронавируса был выявлен в Дании, ЮАР, Нидерландах и Австралии. Считается, что этот штамм является более заразным.

ФОТО: Из открытых источников

Представитель Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Мария Ван Керкхове рассказала, что члены организации следят за мутациями коронавирусного заболевания на протяжении всего периода пандемии.

Известно, что ранее в итальянском Риме медицинские работники также обнаружили новый штамм вируса у человека, который приехал из Великобритании. В Министерстве здравоохранения Италии сообщили, что новый вид коронавируса может гораздо проще передаваться от инфицированного человека. В ведомстве также заверили, что вакцина против COVID-19 работает и в случае инфицирования новым штаммом.

В связи с распространением нового вида вируса Всемирная организация здравоохранения призвала правительство европейских стран ужесточить меры контроля и предотвращения штамма.

"По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению", — призвали в ВОЗ.

Как стало известно обществу ранее, Борис Джонсон получил доказательства мутации коронавируса. Британское издание Telegraph заявило, что премьер-министр Борис Джонсон созвал экстренное совещание министров из-за появления доказательств мутации COVID-19, а также заявил о том, что новый штамм коронавирусного заболевания, обнаруженный в стране, может быть заразнее на 70%.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Канада приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса.

















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