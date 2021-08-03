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Главная Новости Общество медицина Новые областные больницы европейского уровня в Украине: что известно о сроках строительства
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Новые областные больницы европейского уровня в Украине: что известно о сроках строительства

В регионах с 2022 года будут обновлять областные больницы до европейского уровня

сегодня, 13:35
Автор:

Козлова Альбіна

В Министерстве здравоохранения заговорили об обновлении областных больниц в Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

Новые областные больницы европейского уровня в Украине: что известно о сроках строительства

КНП Областная клиническая детская больница Кировоградской областного совета, фото из открытых источников

На совещании 3 августа руководители областных государственных администраций обсудили, как будет проходить реконструкция медицинских учреждений. В течение двух недель в регионах должны разработать технические задачи. А во второй половине августа уже откроют торги для поиска организаций, которые будут делать проекты.

По словам заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко, до конца 2021 года в администрациях должны успеть подготовить проектно-сметную документацию на каждый объект.

Реконструкцию областных медицинских учреждений будут проводить в рамках государственных программ "Большая стройка" и "Здоровая Украина". Будут финансировать обновление одной детской и одной взрослой больницы в каждой области.

Строительные работы на объектах начнут в 2022 году. В планах Министерства завершить все работы по модернизации 48 больниц до 2023 года.

Цель такой модернизации — улучшение медицинского обслуживания пациентов разного возраста в каждом регионе. Поэтому в рамках вышеуказанных программ построят новые больницы европейского формата с качественным и современным оборудованием и комфортными условиями для медиков и граждан.

"Задача нашего Министерства — запуск больниц нового европейского формата. Мы стремимся обеспечить доступ к качественным и безопасным медицинским услугам. Вместе со строительством больниц должны внедряться новейшие технологии в сфере здравоохранения", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как ранее писал портал "Комментарии", Виктор Ляшко считает приоритетом создание модели страховой медицины.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/u-kozhnomu-regioni-ukraini-onovljat-oblasni-ditjachu-ta-doroslu-likarni---viktor-ljashko
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