Новации "Дии": ковид-сертификат для привитых за границей

В приложении "Дия" теперь можно сгенерировать COVID-сертификат, если вы прививались за границей. Об этом новшестве сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.

Дія представляє новацію

"Сначала нужно обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным COVID-сертификатом. Он проверит подлинность сертификата, отсканировав QR-код специальным считывателем, и внесет информацию в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ)", — рассказал Михаил Федоров. — "Далее — в несколько кликов сгенерируете сертификат в Дии. Из-за полномасштабного вторжения миллионы граждан находятся в других странах. Но пандемия до конца не отступила. К сожалению, многие до сих пор болеют. Поэтому вакцинироваться и следить за здоровьем — важно. Берегите себя ".

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Напомним, что ФБР США недавно впервые публично заявило о возможном китайском происхождении вируса, а именно – утечку из лаборатории.

"ФБР уже достаточно давно оценивает, что происхождение пандемии, скорее всего, связано с потенциальным лабораторным инцидентом в Ухане", — сказал глава ФБР Кристофер Рэй. — "Я просто замечу, что китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу. Работу, выполняемую нашим правительством США и близкими иностранными партнерами. И это грустно для всех".

31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, 3 января китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Патоген оказался новым коронавирусом (ныне известным как SARS-CoV-2), ранее не проявлявшимся среди человеческой популяции.

Кроме этого, народная депутат от "Голоса" Инна Совсун подала в Верховную Раду законопроект о зарегистрированных партнерствах. Ими смогут воспользоваться в частности ЛГБТ-пары.