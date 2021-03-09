Незрячие смогут видеть: ученые представили новую технологию

Швейцарские исследователи создали необычный имплант сетчатки глаза, который позволит людям, потерявшим зрение, различать окружающие предметы.

Искусственное зрение / фото: actu.epfl.ch

Известно, что новая технология работает с помощью специальных очков, которые должны носить незрячие люди. В их оправу будет встроен микрокомпьютер и цифровая камера. С их помощью будут передаваться сигналы на имплант сетчатки через компьютер, и более 10 тысяч электролидов будут загораться и активировать зрительные клетки глаз, а изображение отправлять в мозг. В результате незрячие люди смогут видеть упрощенную черно-белую версию изображений, в частности будут различать объекты и формы.

Один из разработчиков проекта Дьего Гецци отметил, что технология не получила еще медицинского одобрения, но была протестирована на грызунах и с помощью диагностических приборов.

Исследователь сравнил искусственное зрение со звездами на ночном небе. Когда мы смотрим на них, то учимся распознавать определенные созвездия, так и незрячие пациенты с этим устройством будут видеть что-то подобное.

Ученые из Швеции заявили, что уже готовы установить имплант в сетчатку глаза первому испытуемому.

Напомним, что проблемы со зрением у человека могут возникнуть под влиянием многих факторов, в частности из-за регулярного просмотра телевизора и использования гаджетов. Врач-офтальмолог Сергей Чуб рассказал, как можно остановить ухудшение зрения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что японцы создадут контактные линзы с дополненной реальностью. Этим займется компания Menicon — крупнейший производитель контактных линз в стране.

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