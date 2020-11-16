Нельзя плакать и потеть: 12-летняя девочка страдает редким заболеванием

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Светлана Шкурупий
У 12-летней школьницы Даниэли МакКрэвен из штата Луизиана (США) обнаружили аквагенную крапивницу — редкое заболевание, из-за которого девочка отказалась от плавания.
фото: Mercury Press & Media Ltd
Недуг появился у Даниэлы в подростковом возрасте и сейчас она каждый день принимает сильные антигистаминные препараты и носит с собой инъекционный раствор, который помогает избежать анафилактического шока. Дело в том, что у школьницы аквагенная крапивница (аллергия на воду), поэтому ей нельзя принимать душ, плакать и даже потеть, потому что любой контакт с водой приводит к образованию на теле волдырей.
Мама девочки призналась, что очень переживает за дочь и за ее психологическое состояние. Она отказалась от любимого хобби и постоянно находится в состоянии стресса и страха. Родители надеются, что недуг пройдет так же спонтанно, как и появился.
К слову, в мире зарегистрировано менее 100 случаев этого заболевания.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чрезмерное потоотделение, без видимой причины может указывать на развитие болезни Паркинсона в будущем.
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