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Нельзя плакать и потеть: 12-летняя девочка страдает редким заболеванием

По всему телу девочки появляются красные пятна

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

У 12-летней школьницы Даниэли МакКрэвен из штата Луизиана (США) обнаружили аквагенную крапивницу — редкое заболевание, из-за которого девочка отказалась от плавания. 

Нельзя плакать и потеть: 12-летняя девочка страдает редким заболеванием

фото: Mercury Press & Media Ltd

Недуг появился у Даниэлы в подростковом возрасте и сейчас она каждый день принимает сильные антигистаминные препараты и носит с собой инъекционный раствор, который помогает избежать анафилактического шока. Дело в том, что у школьницы аквагенная крапивница (аллергия на воду), поэтому ей нельзя принимать душ, плакать и даже потеть, потому что любой контакт с водой приводит к образованию на теле волдырей.

Мама девочки призналась, что очень переживает за дочь и за ее психологическое состояние. Она отказалась от любимого хобби и постоянно находится в состоянии стресса и страха. Родители надеются, что недуг пройдет так же спонтанно, как и появился.

 К слову, в мире зарегистрировано менее 100 случаев этого заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чрезмерное потоотделение, без видимой причины может указывать на развитие болезни Паркинсона в будущем.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8948691/Girl-12-allergic-water-having-shower-KILL-her.html
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