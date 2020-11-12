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Главная Новости Общество медицина Чрезмерное потоотделение предупреждает о серьезном заболевании - ученые
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Чрезмерное потоотделение предупреждает о серьезном заболевании - ученые

Ученые просят внимательнее относиться к потливости без причины

сегодня, 16:00
Автор:

Кириєнко Анна

Чрезмерная потливость без видимой причины может свидетельствовать о болезни Паркинсона в будущем. Об этом изданию Express рассказала Американская ассоциация болезни Паркинсона.

Чрезмерное потоотделение предупреждает о серьезном заболевании - ученые

Фото: infomedic

В основном такой симптом наблюдается в верхней части тела: потеют подмышки и спина. Если вы неоднократно замечали у себя чрезмерную потливость без причины, обязательно обратитесь к специалисту.

В мире примерно 5 миллионов человек больны синдромом Паркинсона. Ученые сообщают, что мужчины болеют чаще, чем женщины.

Считается, что после 50 лет примерно 1% населения всего мира страдает болезнью Паркинсона, а после 60 — уже 2%.

Предполагают, что заболевание вызывает недостаток гормона дофамина. Исследования показывают, что его уровень в мозге больных намного меньший, чем у здоровых людей.

Пока лекарств против синдрома Паркинсона не изобрели, но течение заболевания можно контролировать с помощью препаратов, которые восстанавливают уровень дофамина в организме.

Сайт "Комментарии" сообщает, исследования ученых показали, что перец чили продлевает жизнь.



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Источник: https://www.unian.ua/health/worldnews/pitlivist-nadmirne-potovidilennya-ye-oznakoyu-seryoznoji-hvorobi-ostanni-novini-11216705.html
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