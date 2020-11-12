Чрезмерное потоотделение предупреждает о серьезном заболевании - ученые

Чрезмерная потливость без видимой причины может свидетельствовать о болезни Паркинсона в будущем. Об этом изданию Express рассказала Американская ассоциация болезни Паркинсона.

Фото: infomedic

В основном такой симптом наблюдается в верхней части тела: потеют подмышки и спина. Если вы неоднократно замечали у себя чрезмерную потливость без причины, обязательно обратитесь к специалисту.

В мире примерно 5 миллионов человек больны синдромом Паркинсона. Ученые сообщают, что мужчины болеют чаще, чем женщины.

Считается, что после 50 лет примерно 1% населения всего мира страдает болезнью Паркинсона, а после 60 — уже 2%.

Предполагают, что заболевание вызывает недостаток гормона дофамина. Исследования показывают, что его уровень в мозге больных намного меньший, чем у здоровых людей.

Пока лекарств против синдрома Паркинсона не изобрели, но течение заболевания можно контролировать с помощью препаратов, которые восстанавливают уровень дофамина в организме.

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