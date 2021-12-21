Названа группа людей, для которых аспирин может быть опасен

Для определенной группы пациентов ацетилсалициловая кислота или аспирин могут представлять определенную угрозу. В частности, с особой осторожностью к приему препарата следует подходить больным с такими хроническими заболеваниями как диабет, ожирение и тем, кто имеет повышенный уровень холестерина. Как пишет Bild, хотя аспирин считается наиболее распространенным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, существует связь между приемом этого препарата и риском сердечной недостаточности. Так, при длительном приеме аспирина этот риск возрастает на 26%.

Аспирин - фото из открытых источников

Такие выводы группа ученых под руководством Блерима Муджаджа из Левинского Католического университета сделала, проанализировав результаты обследования 30 827 участников эксперимента из 12 стран. Все испытуемые были старше 40 лет, имели как минимум один отягощающий фактор, например, лишний вес, повышенное артериальное давление, диабет или зависимость от никотина. Четверть из них регулярно принимала аспирин. В течение пяти лет ученые наблюдали состояние их здоровья. В 1330 году из них развилось заболевание сердца, что привело в конечном счете к сердечной недостаточности. Примечательно, что у пациентов, регулярно принимавших аспирин, заболевание возникало чаще. Риск в этой группе был на 26% выше, чем у других.

В то же время ученые отметили, что это только первое исследование и взаимосвязь приема аспирина и возникновение сердечной недостаточности требует изучения. Они не исключили, что полученные данные повлияют на протокол, предусматривающий профилактический прием аспирина. Может быть пересмотрена дозировка препарата, частота его приема и т.д.

Напомним, аспирин — популярный и недорогой препарат, который есть практически в каждой домашней аптечке. Но его, как и другое лекарственное средство, нужно правильно принимать, иначе можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

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