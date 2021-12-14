Напиток, который мы привыкли пить с детства, может повысить риск развития рака

Полезный напиток, который принято считать суперфудом, может повышать риск возникновения онкологических заболеваний. Так, у женщин, часто пьющих молоко, может увеличиться риск заболеть раком на 80%. Ученые забили тревогу по поводу потребления молока. Речь идет о ежедневном его приеме, пишет ScienceDaily. Исследователи проанализировали медицинские карты более 50 000 женщин за 8 лет. Они изучили возраст женщин, их образ жизни, репродуктивные функции, стиль питания, вредные повадки, физическую активность. При этом они искали связь возникновения рака и сои, но в ходе исследования произвели коррекцию с поправкой на молоко.

Напиток (фото из открытых источников)

Среди женщин, у которых не было онкологии в начале исследования, в 1057 году из них впоследствии развился рак груди.

"Исследование показало, что ежедневное употребление молочного молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80%", — говорится в документе.

При этом ученые добавили, что риск возникал даже при относительно низких дозах потребления молока. "Даже если женщина пила меньше чашки в день, риск рака груди возрастал", — уточнили ученые. Кроме того, они отметили, что при употреблении двух-трех чашек в день риск возрастал с 70 до 80 процентов.

"Этот эффект потенциально может быть связан с природными стимуляторами, содержащимися в молоке, способствующими росту и разделению клеток. Эти стимуляторы повышают уровень фактора роста IGFI (инсулиноподобный фактор роста), который сильно влияет на риск рака груди", – пояснили эксперты.

Напомним, питание напрямую влияет на состояние здоровья человека, поэтому если хотите предотвратить развитие многих заболеваний, в том числе и онкологии, стоит серьезно отнестись к формированию своего рациона. Доктор Уильям Ли перечислил овощи, способные убивать раковые клетки. Специалист советует, в первую очередь, обратить внимание на томаты. В их составе много ликопина — мощного антиоксиданта, который не позволяет мутировать здоровым клеткам человека.

В список полезных продуктов также входит чеснок, он содержит соединения, предохраняющие от рака, особенно от таких его разновидностей, как рак кожи, толстой кишки и легких. Также организм стоит обогатить брокколи, цветной капустой, фиолетовым картофелем, а также зеленым чаем, цитрусовыми, орехами, ягодами и темным шоколадом. Такие выводы исследователь сделал, исходя из результатов эксперимента, в котором приняло участие более 55 тысяч человек. За их состоянием здоровья наблюдали на протяжении 20 лет. Если употреблять вышеперечисленные продукты каждый день, то можно существенно сократить риск развития опасных заболеваний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!