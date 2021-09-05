На смену Covid-19 появится опаснейший супервирус Covid-22: что ожидает человечество

Иммунолог из федерального технического университета в Цюрихе (Швейцария), Сай Редди сказал, что в следующем году неизбежно появится "супервариант" коронавируса, и на долгие годы необходимо будет разрабатывать новые вакцины. Об этом сообщает издание The Mirror.

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

По словам эксперта, в следующем году может появиться "супервариант" коронавируса, который хуже, чем Covid-19, и каждый невакцинированный человек является потенциальным распространителем вируса.

"Вирусная нагрузка "Дельта" настолько велика, что любой, кто не был вакцинирован и инфицирован этим вариантом, может стать суперраспространителем", — сказал он.

Профессор Редди также подчеркнул, что всех детей необходимо вакцинировать, потому что есть достаточно доказательств, что прививки не представляют угрозы для детей до 12 лет. Остальное только способствует более быстрому распространению вируса.

Также он заявил, что "прорывы в вакцинации" произойдут осенью, когда число случаев снова вырастет, и в некоторых странах может произойти возвращение жестких ограничительных мер. Профессор добавил, что весьма вероятно, что появится новый вариант, в котором мы больше не сможем полагаться только на вакцинацию.

"Вот почему мы должны подготовиться к нескольким вакцинациям в течение следующих нескольких лет, которые постоянно адаптируются к новым вариантам. Варианты "Бета" и "Гамма" могут частично избегать антител, и хотя "Дельта"-штамм заразнее, у нее не "развиваются мутации бегства ", — подитожил он.

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