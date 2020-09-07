На Киевщине 14 школ переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

Четырнадцать учебных заведений Киевской области полностью или частично перешли на дистанционное обучение. Об этом информирует на своей странице в Facebook Киевская областная государственная администрация.

"Васильковские школы №1 и №2, Застугнянский ООШ и Ирпенская ООШ № 15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Еще 3 класса учатся дистанционно в Песковский УВО, Бучанской СОШ №5 и Богуславское УВО "ООШ I-III ст. 3 - гимназия", - говорится в сообщении.

Фото из открытых источников

На данный момент в учебных заведениях, закрытых на карантин, учится более 1500 учеников.

Также КОДА информирует, что педагогам произведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений.

Кроме того, говорится в сообщении, на самоизоляции находятся дети и учителя, которые имеют подтвержденное заболевание коронавирус и не контактировали с одноклассниками и коллегами.

Также, к жителям Киевщины обращается председатель облгосадминистрации Василий Володин с просьбой пользоваться средствами безопасности и не подвергать опасности себя близких, и особенно уязвимые категории людей.

Ранее "Комментарии" сообщали , что с сегодняшнего дня в Украине начинает действовать новое карантинное зонирование.

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