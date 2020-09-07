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В Украине новое карантинное зонирование

В Украине в понедельник вступило в силу обновленное карантинное зонирование

сегодня, 09:12
Автор:

Наталья Шевченко

Три областных центра на западе Украины попали в "красную зону карантина". Максимальные карантинные ограничения ввели также в отдельных городах и районах других областей. 

"Красный" уровень установлен в 29-ти административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89-ти, "желтый" - в 139-ти. 

В Украине новое карантинное зонирование

В частности, принято решение установить с 00:00 7 сентября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в таких городах и районах: 

г. Ивано-Франковск, г. Коломыя, г. Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

г. Беляевка и г. Измаил, а также Болградской район Одесской области;

г. Дубно и Костопольский район Ривненской области;

г. Тернополь, г. Бережаны., г. Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

В то же время Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном" уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый" в связи с улучшением эпидемической ситуации. 

Отмечается, что установление уровней происходит с учетом эпидемической ситуации в каждой административно-территориальной единице, а именно учитывается количество новых случаев на 100 000 населения за 14 дней.

Напомним, министерство здравоохранения Украины изменило механизм для медработников во время оказания помощи больным на коронавирус.

 


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