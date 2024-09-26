На фронте действует полевая стоматология: подробности

Благодаря поддержке партнеров военные медики теперь имеют возможность оказывать полевую стоматологическую помощь, что позволяет восстанавливать зубы украинским воинам прямо на передовой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки "Харьков".

Лечение зубов на фронте. Фото: ОТУ "Харьков"

"Сегодня, когда наши защитники держат фронт на Харьковщине, важно не забывать о здоровье, даже в самых сложных условиях. Один из таких критических аспектов – это здоровье зубов", – говорится в сообщении.

В сводное подразделение приехал передвижной стоматологический кабинет (ПСК). Это настоящее спасение для бойцов, ведь в сложных фронтовых условиях возможности для лечения зубов ограничены.

"Идея создания этого ПСК вызревала давно. С помощью коллег и волонтеров врачу Юрию удалось собрать необходимое оборудование – от стоматологических материалов до портативного рентгена, и осуществить этот выезд на фронт", – сообщают в ОТУ "Харьков".

В ПСК оказывается весь спектр стоматологической помощи: от пломбирования и лечения до удаления зубов. Это первый опыт сотрудничества с мобильной стоматологией, и он оказался чрезвычайно удачным – только за первые дни работы 19 бойцов подразделения получили квалифицированную помощь.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Подразделы ГУР зачистили от оккупантов Агрегатный завод в Волчанске (ВИДЕО)

В результате очень сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает портал "Комментарии".

Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор". Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.