Можно ли подхватить COVID-19 в самолете: ответ экспертов

Ученые из Германии в ходе исследования выяснили, можно ли подхватить коронавирусную инфекцию на борту самолета. Результаты своей работы они опубликовали в журнале JAMA Network Open, передает CNN.

Эксперты утверждают, что перелеты во время пандемии COVID-19 не несут прямой угрозы здоровью человека. Такие выводы ученые сделали исходя из фактов, что воздух в салоне самолета полностью обновляется каждые 2-3 минуты. Плюс ко всему, в транспорте установлены современные фильтры очищения, которые улавливают любые загрязнения.

Профессор международной бизнес-школы Sloan Арнольд Барнетт заявил, что шанс подхватить коронавирус на борту самолета составляет 1 из 4300 (если пассажиры будут в масках). Шанс упадет до 1 из 7700, если между пассажирами будет пустое кресло.

Эксперты предупредили, что самую большую опасность в самолете представляют люди, которые сидят с вами в одном ряду, особенно, если они не соблюдают правил безопасности и летят без защитной маски.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на мир надвигается вторая волна коронавирусной инфекции.

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