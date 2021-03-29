Можно ли будет вакцину от COVID-19 купить в аптеках

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каких условиях в украинских аптеках можно будет приобрести вакцину от коронавируса. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

Вакцина от коронавируса: можно ли будет купить препарат в аптеках. Фото: dw.com

По словам министра, Украина заинтересована в том, чтобы частные компании поставляли вакцины от коронавируса. Однако сейчас во всем мире не существует коммерческого рынка вакцин от COVID-19. Соответственно в Украине платной вакцины пока быть не может.

Однако, если бы фармакологические компании завозили в страну препараты от коронавируса, граждане могли бы беспрепятственно приобрести ее в аптеках в любой момент без соблюдения очередей и этапов вакцинации.

"Как только коммерческие компании привезут вакцину, то, наверное, ее можно будет купить. Минздрав, напротив, призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке: "Если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите. Мы ее зарегистрируем", — подчеркнул Максим Степанов.

В то же время вакцина активно продается в теневой сети "Даркнет". Исследователи по кибербезопасности из фирмы Check Point Software заявили, что обнаружили в даркнете списки вакцин против COVID-19 от различных брендов, таких как AstraZeneca и Johnson & Johnson, по цене до 1000 долларов за дозу, а также не менее 20 сертификатов вакцинации по 200 долларов каждый. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, что Украина в ближайшее время ожидает 14 млн доз вакцины от коронавируса.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Америке работают над разработкой "паспортов вакцинации", которые будут предоставляться гражданам бесплатно. Какими они будут, читайте в нашем материале.

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