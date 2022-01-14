Может ли кот заболеть Covid-19 и передавать вирус - объяснение эксперта

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Карина Ожерельева
Поскольку количество случаев COVID-19 продолжает расти в Соединенных Штатах, вы можете беспокоиться о передаче COVID-19 не только близким людям, но и любимым домашним животным. Об этом сообщает Insider.
Кошки могут заразиться COVID-19 - Insider
У кошек обычно не развиваются тяжелые заболевания от коронавируса SARS-COV-2 или COVID-19.
Большинство случаев COVID-19 у кошек протекает легко или бессимптомно. Как и у людей, у кошек часто возникают симптомы в дыхательных и желудочно-кишечных трактах.
По данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), потенциальные признаки COVID-19 у кошек включают:
Экспериментальное исследование на кошках, инфицированных COVID-19, показало, что пик симптомов достигает через четыре дня после заражения.
Коты заражаются COVID-19 так же, как и люди: частицы вируса попадают в рот или нос.
Кошки могут заразиться болезнью от других кошек, но чаще всего они заражаются от людей.
Кошки могут заражать других домашних кошек.
Нет признаков того, что кошки могут передавать собакам COVID-19. Однако кошки могут передавать болезнь другим видам домашних животных, таким как хомяки или хорьки.
Пока нет записей о том, чтобы люди заразились вирусом от кошек. Очень маловероятно, что кошки могут передать вирус людям по двум причинам:
Эти факторы означают, что есть очень короткое время, в течение которого кошка заразна. Если кошка не живет в очень многолюдной среде, передача вируса маловероятна.
Как сообщали ранее "Комментарии", коронавирус легко спутать с туберкулезом.
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