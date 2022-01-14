Может ли кот заболеть Covid-19 и передавать вирус - объяснение эксперта

Поскольку количество случаев COVID-19 продолжает расти в Соединенных Штатах, вы можете беспокоиться о передаче COVID-19 не только близким людям, но и любимым домашним животным. Об этом сообщает Insider.

Кошки могут заразиться COVID-19 - Insider

У кошек обычно не развиваются тяжелые заболевания от коронавируса SARS-COV-2 или COVID-19.

Признаки и симптомы COVID-19 у кошек

Большинство случаев COVID-19 у кошек протекает легко или бессимптомно. Как и у людей, у кошек часто возникают симптомы в дыхательных и желудочно-кишечных трактах.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), потенциальные признаки COVID-19 у кошек включают:

Кашель или чихание

Проблемы с дыханием

Лихорадка (более 102,5 F)

Нехватка энергии

Насморк

Выделение из глаз

Диарея или рвота

Экспериментальное исследование на кошках, инфицированных COVID-19, показало, что пик симптомов достигает через четыре дня после заражения.

Как коты заражаются COVID-19?

Коты заражаются COVID-19 так же, как и люди: частицы вируса попадают в рот или нос.

"Передача у кошек, как и у людей, в основном происходит воздушно-капельным путем, хотя источником могут быть загрязненные миски с едой и водой", – говорит Кэрол Осборн, DVM, ветеринарный врач из клиники Чагрин Фоллс.

Кошки могут заразиться болезнью от других кошек, но чаще всего они заражаются от людей.

"Это особенно актуально, если вы целуете, обнимаете кота или разрешаете своей кошке облизывать вас", – говорит Кирл Бонк, доктор ветеринарных наук, ветеринар в Hepper.

Могут ли кошки передавать COVID-19?

Кошки могут заражать других домашних кошек.

Нет признаков того, что кошки могут передавать собакам COVID-19. Однако кошки могут передавать болезнь другим видам домашних животных, таким как хомяки или хорьки.

Пока нет записей о том, чтобы люди заразились вирусом от кошек. Очень маловероятно, что кошки могут передать вирус людям по двум причинам:

Короткий период линьки: когда кошки заражаются вирусом, они выбрасывают частицы только на короткое время (около 5 дней или менее).

Скорость повторного заражения: большинство инфицированных кошек развивают стойкую реакцию антител, что предохраняет их от повторного заражения.

Эти факторы означают, что есть очень короткое время, в течение которого кошка заразна. Если кошка не живет в очень многолюдной среде, передача вируса маловероятна.

Как сообщали ранее "Комментарии", коронавирус легко спутать с туберкулезом.

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