Минздрав: Уровень Covid-госпитализаций превышен в 22 областях Украины

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине показатель госпитализаций людей с Covid-19 превышен в 22 областях. За прошедшие сутки ситуация значительно ухудшилась в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

Всего в Украине осталось только три области, которые соответствуют показателю госпитализаций 60 на 100 тысяч населения - Кировоградская (41,6), Луганская (41,9) и Херсонская (42,5).

Самая плохая ситуация с госпитализациями наблюдается в Хмельницкой области — 122,2, и в Киеве — 110,1.

В Донецкой области показатель госпитализаций составляет 60,9. За сутки этот показатель в области увеличился на 1,4.



По показателю загруженности кроватей с кислородом Киев является антилидером — 84,3% занятых коек при норме 65%. Также этот показатель превышен еще в пяти областях — Житомирской (71,1%), Киевской (69%), Львовской (70.9%), Николаевской (69,9) и Одесской (65,4%).

В "красной" зоне карантина, по состоянию на 1 апреля, остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы — в "оранжевой" зоне, кроме Хмельницкой области, которая остается последним "желтым" регионом в Украине.

Как ранее сообщали "Комментарии", всего в мире зарегистрировано 129 495 677 случаев заболевания Covid-19. С начала пандемии вирус забрал жизни 2 828 629 человек. Количество людей, которые вылечились от Covid-19, составляет 104 436 543. Больше всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в США — 31 166 344, Бразилии — 12 753 25, Индии — 12 221 665, Франции — 4 644 423, России – 4 545 095.