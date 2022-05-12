Минздрав упростил оформление больничных листов для переселенцев за границей

Министерство здравоохранения Украины упростило оформление больничных для временно нетрудоспособных переселенцев, которые находятся за границей.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава, речь идет о таких категориях нетрудоспособности:

– заболевание или травма общего характера;

– уход за больным ребенком;

– беременность и роды;

– ортопедическое протезирование.

В Минздраве подчеркнули, что в таких случаях украинцы имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат. Для того, чтобы это сделать, необходимо, прежде всего, связаться со своим семейным врачом.

На период действия военного положения это можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты.

"Важно – для формирования Медицинского заключения о временной нетрудоспособности (МЗВН) врач должен получить подтверждение основания обретения временной нетрудоспособности. Таким подтверждением должен быть медицинский документ (справка или выписка), в котором указан диагноз/статус пациента", – говорится в сообщении.

В Минздраве также отмечают, что, если больничный лист был получен за границей, врач может запросить перевод документа на украинский язык.

Кроме этого, в выданных за границей медицинских документах указывается диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому в Минздраве советуют учитывать этот классификатор при формировании МЗВН в электронной системе здравоохранения.

Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Как известно, в Украине с 1 октября 2021 года все медицинские учреждения выдают электронные больничные листы. Переходный этап запуска е-больничных по всей Украине стартовал в июне прошлого года. К октябрю к единой информационной медицинской системе за это время удалось подключить почти все украинские больницы, а это около трех тысяч медучреждений.

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