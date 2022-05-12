Минздрав упростил оформление больничных листов для переселенцев за границей

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
Министерство здравоохранения Украины упростило
оформление больничных для временно нетрудоспособных переселенцев, которые находятся
за границей.
Фото: Pixabay
Как сообщает пресс-служба Минздрава, речь идет
о таких категориях нетрудоспособности:
– заболевание или травма общего характера;
– уход за больным ребенком;
– беременность и роды;
– ортопедическое протезирование.
В Минздраве подчеркнули, что в таких случаях украинцы
имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных
выплат. Для того, чтобы это сделать, необходимо, прежде всего, связаться со
своим семейным врачом.
На период действия военного положения это
можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты.
"Важно – для формирования Медицинского
заключения о временной нетрудоспособности (МЗВН) врач должен получить
подтверждение основания обретения временной нетрудоспособности. Таким подтверждением
должен быть медицинский документ (справка или выписка), в котором указан
диагноз/статус пациента", – говорится в сообщении.
В Минздраве также отмечают, что, если больничный
лист был получен за границей, врач может запросить перевод документа на
украинский язык.
Кроме этого, в выданных за границей
медицинских документах указывается диагноз с использованием Международной
классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому в Минздраве
советуют учитывать этот классификатор при формировании МЗВН в электронной
системе здравоохранения.
Формировать медицинское заключение по такой
процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев
после его прекращения или отмены, подчеркнули в Министерстве здравоохранения.
Как известно, в Украине с 1 октября 2021 года все медицинские учреждения выдают электронные больничные листы. Переходный этап запуска е-больничных по всей Украине стартовал в июне прошлого года. К октябрю к единой информационной медицинской системе за это время удалось подключить почти все украинские больницы, а это около трех тысяч медучреждений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости