В Минздраве объявили новый конкурс с ценными призами

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Лилия Боровая
Конкурс "Вакциновані й відкриті", фото: пресс-служба МОЗ
Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс среди учебных заведений "Вакциновані й відкриті". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Принять участие в конкурсе могут школы, в которых вакцинировались более 80% работников (такие учебные заведения смогут работать даже в "красных" эпидемиологических зонах). Зарегистрировать школу к участию в конкурсе онлайн может любой представитель учебного заведения до 29 сентября (включительно) по ссылке.
Среди победителей конкурса "Вакциновані й відкриті" будут распределены следующие призы:
- - - 3 суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы.
- - - 15 минипризов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.
Результаты конкурса будут объявлены в День учителя, 3 октября 2021 года.
В Минздраве отмечают, что все участники конкурса получат сертификаты об участии, а также гарантированные призы за публикацию о конкурсе в своих социальных сетях под хэштегом #ВакцинованіВідкриті.
Напомним, что Министерство здравоохранения допускает введение послаблений во время осеннего локдауна для тех граждан страны, которые вовремя сделали прививки от коронавирусной инфекции.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине от COVID уже сделали прививки более 8 млн граждан. Очень часто прививки делают сразу целые рабочие коллективы, поэтому в Минздраве решили разработать для таких организаций своеобразные отличия — яркие цветные стикеры с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!". Вскоре они появятся на входах в те помещения, где работают вакцинированные коллективы. Такие наклейки будут извещать граждан о том, что в этих местах заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях.
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