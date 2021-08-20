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Главная Новости Общество медицина В Минздраве объявили новый конкурс с ценными призами
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В Минздраве объявили новый конкурс с ценными призами

Приобщиться к конкурсу могут школы, в которых персонал активно делает прививки от коронавируса

сегодня, 16:12
Автор:

Лилия Боровая

В Минздраве объявили новый конкурс с ценными призами

Конкурс "Вакциновані й відкриті", фото: пресс-служба МОЗ

Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс среди учебных заведений "Вакциновані й відкриті". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Принять участие в конкурсе могут школы, в которых вакцинировались более 80% работников (такие учебные заведения смогут работать даже в "красных" эпидемиологических зонах). Зарегистрировать школу к участию в конкурсе онлайн может любой представитель учебного заведения до 29 сентября (включительно) по ссылке.

Среди победителей конкурса "Вакциновані й відкриті" будут распределены следующие призы:

- - - 3 суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы.  

- - - 15 минипризов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.

Результаты конкурса будут объявлены в День учителя, 3 октября 2021 года.

В Минздраве отмечают, что все участники конкурса получат сертификаты об участии, а также гарантированные призы за публикацию о конкурсе в своих социальных сетях под хэштегом #ВакцинованіВідкриті.

Напомним, что Министерство здравоохранения допускает введение послаблений во время осеннего локдауна для тех граждан страны, которые вовремя сделали прививки от коронавирусной инфекции.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине от COVID уже сделали прививки более 8 млн граждан. Очень часто прививки делают сразу целые рабочие коллективы, поэтому в Минздраве решили разработать для таких организаций своеобразные отличия — яркие цветные стикеры с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!". Вскоре они появятся на входах в те помещения, где работают вакцинированные коллективы. Такие наклейки будут извещать граждан о том, что в этих местах заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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