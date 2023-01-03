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Минздрав и Медицинские закупки запустили пилот e-Stock: какие проблемы решит

Министерство здравоохранения совместно с Медзакупками внедряют систему учета лекарств и медицинских изделий.

сегодня, 09:30
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Автор:

Давиденко Евгения

Ожидается, что через e-Stock медицинские учреждения будут подавать запросы о необходимых лекарствах и медицинских изделиях, которые будут закупаться государством. Об этом сообщается на официальном правительственном портале.

Минздрав и Медицинские закупки запустили пилот e-Stock: какие проблемы решит

Фото: https://pixabay.com/


Согласно пресс-релизу, платформа позволит оптимизировать процесс сбора запросов, сделать его более качественным и более системным. На первом этапе внедрения системы заработали модули по сбору потребностей и управлению пользователями. 162 заведения здравоохранения через e-Stock будут формировать запросы на медицинские товары в категориях "взрослая онкология" и "эндопротезы и наборы для трансплантации". На начальном этапе будут тестировать и при необходимости устранять недостатки в процессе сбора запрашиваемых лекарств и медизделий, закупаемых государством для пациентов.


По словам заместителя министра здравоохранения по цифровому развитию Марии Карчевич, система призвана улучшить управление запасами лекарств и медизделий, а также сделать информацию о них более доступной для потребителей.


"Раньше потребность в медицинских товарах, которые должно закупить государство для украинцев, собиралась в большинстве случаев на уровне области, — рассказывает заместитель директора Медицинских закупок Украины по развитию ИТ-технологий Алена Жужа. — Какие-то товары закупали "Медицинские закупки Украины", другие — международные специализированные организации. Не хватало решения, которое агрегировало все эти данные на уровне пользователя больницы и стандартизировало сбор потребностей независимо от того, кто является закупщиком конкретного направления. Функционал сбора потребности e-Stock решает эту проблему".


Система позволит видеть ситуацию с закупками в целом, добавила она.


Весь функционал планируют добавить в систему к 2024 году. Полноценная система будет включать в себя модули закупок, логистики, учета остатков и публичных данных.


Мы ранее писали , что в декабре Украина получила рекордную помощь от стран-партнеров и международных организаций.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/
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