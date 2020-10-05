Медучреждения получили более 670 млн грн на выплаты повышенных зарплат врачам, – Шмыгаль

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Татьяна Веремеева
Более 670 млн грн получили медицинские учреждения на
выплату повышенных зарплат украинским врачам. По словам премьер-министра
Украины Дениса Шмыгаля, деньги сейчас получила только половина медучреждений.
Об этом глава правительства сообщил во время селекторного совещания под
председательством президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, сообщается, что договора с Национальной
службой здоровья уже заключили 80% больниц и сейчас продолжается процесс
подписания соглашений с остальными медицинскими учреждениями.
Президент Зеленский также заявил, что Национальная академия
медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации
больных коронавирусом в семи научных учреждениях Киева.
Напомним, в Украине за сутки выявили коронавирус
еще у 3771 человек. Традиционно среди лидеров по темпам распространения COVID-19 оказались Харьковская область и Киев. Однако впервые
к ним присоединилась Сумская область.
Также "Комментарии" писали, что вторая волна
коронакризиса все более явно накрывает весь мир, включая Украину. Как следует
готовиться к ней нашему государству в целом и гражданам в частности ответили
эксперты.
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