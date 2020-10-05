Медучреждения получили более 670 млн грн на выплаты повышенных зарплат врачам, – Шмыгаль

Более 670 млн грн получили медицинские учреждения на выплату повышенных зарплат украинским врачам. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, деньги сейчас получила только половина медучреждений. Об этом глава правительства сообщил во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.



Кроме того, сообщается, что договора с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц и сейчас продолжается процесс подписания соглашений с остальными медицинскими учреждениями.

Президент Зеленский также заявил, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации больных коронавирусом в семи научных учреждениях Киева.

Напомним, в Украине за сутки выявили коронавирус еще у 3771 человек. Традиционно среди лидеров по темпам распространения COVID-19 оказались Харьковская область и Киев. Однако впервые к ним присоединилась Сумская область.

Также "Комментарии" писали, что вторая волна коронакризиса все более явно накрывает весь мир, включая Украину. Как следует готовиться к ней нашему государству в целом и гражданам в частности ответили эксперты.

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