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Главная Новости Общество медицина Медучреждения получили более 670 млн грн на выплаты повышенных зарплат врачам, – Шмыгаль
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Медучреждения получили более 670 млн грн на выплаты повышенных зарплат врачам, – Шмыгаль

Половина медицинских учреждений уже получила деньги на выплату повышенных сентябрьских зарплат

сегодня, 14:06
Автор:

Татьяна Веремеева

Более 670 млн грн получили медицинские учреждения на выплату повышенных зарплат украинским врачам. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, деньги сейчас получила только половина медучреждений. Об этом глава правительства сообщил во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Медучреждения получили более 670 млн грн на выплаты повышенных зарплат врачам, – Шмыгаль

Кроме того, сообщается, что договора с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц и сейчас продолжается процесс подписания соглашений с остальными медицинскими учреждениями.

Президент Зеленский также заявил, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации больных коронавирусом в семи научных учреждениях Киева.

Напомним, в Украине за сутки выявили коронавирус еще у 3771 человек. Традиционно среди лидеров по темпам распространения COVID-19 оказались Харьковская область и Киев. Однако впервые к ним присоединилась Сумская область.

Также "Комментарии" писали, что вторая волна коронакризиса все более явно накрывает весь мир, включая Украину. Как следует готовиться к ней нашему государству в целом и гражданам в частности ответили эксперты.


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