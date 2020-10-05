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Коронавирус в Украине: где не удается остановить распространение Covid-19

Среди лидеров по темпам распространения коронавируса оказалась Сумская область

сегодня, 09:26
Автор:

Виолетта Комаровская

В Украине за сутки обнаружили еще 3771 пациента с коронавирусом. Традиционно среди лидеров по темпам распространения Covid-19 оказались Харьковская область и Киев. Однако впервые к ним присоединилась Сумщина. Об этом говорится на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине: где не удается остановить распространение Covid-19

Пандемия коронавируса. Фото: economictimes.indiatimes.com

В Харьковской области число пациентов выросло сразу на 446 человек. В Киеве позитивными оказались тесты еще 286 человек. Для столицы это далеко не самый высокий показатель. А вот в Сумской области обнаружили за вчера еще 282 инфицированных коронавирусом. И для региона это довольно большой прирост. 

Меньше всего новых случаев Covid-19, а именно 5, уже традиционно на Кировоградщине. Она стала наименее пораженным регионом, потеснив с этого места Луганскую область.

Всего в Украине с начала вспышки коронавирус подхватили 230 236 человек. В регионах ситуация такая: 

г. Киев — 24736 случаев (+286)

Львовская область — 21294 случая (+100); 

Харьковская область — 20964 случая (+446)

Черновицкая область — 15286 случаев (+163)

Одесская область — 14729 случаев (+190);

Тернопольская область — 14421 случай (+126);

Ивано-Франковская область — 14345 случаев (+113);

Ровенская область — 13248 случаев (+141);

Закарпатская область — 10219 случаев (+51);

Киевская область — 9918 случаев (+166);

Волынская область — 8734 случая (+143)

Днепропетровская область — 7137 случаев (+206);

Хмельницкая область — 6968 случаев (+167);

Житомирская область — 6934 случая (+185);

Винницкая область — 6822 случая (+106)

Сумская область — 5453 случая (+282);

Черниговская область — 4677 случаев (+82);

Запорожская область — 4630 случаев (+123);

Черкасская область — 4550 случаев (+70);

Донецкая область — 4413 случаев (+226);

Николаевская область — 3819 случаев (+169);

Полтавская область — 2965 случаев (+153)

Херсонская область — 1496 случаев (+69);

Луганская область — 1294 случая (+6)

Кировоградская область — 1184 случая (+5);

Прямо сейчас коронавирусом болеют 124 554 украинца. Победили болезнь уже 101 252 человека. За вчера их количество выросло на 1145 человек.  

Умерли от коронавируса еще 33 пациента. С начала вспышки он унес жизни уже 4430 украинцев. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине обновили разделение на карантинные зоны.


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