В Украине обновили разделение на карантинные зоны: кто остался в красной

Язык
BTC/USD
10646.36
ETH/USD
350.36
LTC/USD
46.14
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Виолетта Комаровская
С понедельника, 5 октября, в Украине начинает действовать новое разделение на карантинные зоны. Полностью зеленой остается только Кировоградская область, а в красной оказалось сразу два города. Среди них — областной центр. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минздрава.
Карантинные зоны. Фото: Госпогранслужба Украины
Тернополю пока никак не удается покинуть пределы красной карантинной зоны. На этой неделе там продолжают действовать самые строгие правила. Запрещена работа ТРЦ, пунктов общественного питания и спортзалов, не работает в стандартном режиме общественный транспорт.
В этот раз в красной зоне также оказался Канев Черкасской области.
"Оранжевыми", среди прочих, на этой неделе будут ряд областных центров: Днепр, Винница, Луцк, Ивано-Франковск, Ужгород, Николаев, Львов, Полтава, Сумы, Черновцы и Харьков. Здесь не должны работать рестораны, хостелы, частично фитнес-центры и спортзалы.
А вот Киев, хоть и остается среди лидеров по темпам распространения коронавируса в Украине, пока не покидает желтую зону. Здесь условия карантина помягче. Например, запрещено посещать учреждения соцзащиты, где находятся пожилые люди.
Полностью в зеленой зоне пока остается Кировоградская область. Также лишь частично желтой стала Херсонщина.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, будут ли усиливать карантин в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости