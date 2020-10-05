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В Украине обновили разделение на карантинные зоны: кто остался в красной

В красной карантинной зоне остаются два украинских города

сегодня, 08:34
Автор:

Виолетта Комаровская

С понедельника, 5 октября, в Украине начинает действовать новое разделение на карантинные зоны. Полностью зеленой остается только Кировоградская область, а в красной оказалось сразу два города. Среди них — областной центр. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минздрава. 

В Украине обновили разделение на карантинные зоны: кто остался в красной

Карантинные зоны. Фото: Госпогранслужба Украины

Тернополю пока никак не удается покинуть пределы красной карантинной зоны. На этой неделе там продолжают действовать самые строгие правила. Запрещена работа ТРЦ, пунктов общественного питания и спортзалов, не работает в стандартном режиме общественный транспорт.

В этот раз в красной зоне также оказался Канев Черкасской области. 

"Оранжевыми", среди прочих, на этой неделе будут ряд областных центров: Днепр, Винница, Луцк, Ивано-Франковск, Ужгород, Николаев, Львов, Полтава, Сумы, Черновцы и Харьков. Здесь не должны работать рестораны, хостелы, частично фитнес-центры и спортзалы. 

А вот Киев, хоть и остается среди лидеров по темпам распространения коронавируса в Украине, пока не покидает желтую зону. Здесь условия карантина помягче. Например, запрещено посещать учреждения соцзащиты, где находятся пожилые люди.


Полностью в зеленой зоне пока остается Кировоградская область. Также лишь частично желтой стала Херсонщина.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, будут ли усиливать карантин в Украине.


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