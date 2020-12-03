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Медики объяснили, почему с пятого по десятый дни болезни COVID-19 особенно важно показаться врачу

Все инфицированные отличаются друг от друга, но медработники утверждают, что в срок с пятого по десятый день вероятность возникновения респираторных ухудшений значительно увеличивается

сегодня, 22:52
Автор:

Дмитрий Симоненко

С того момента, как возникают симптомы коронавирусной болезни, нужно наблюдать за изменениями температуры и уровня кислорода в крови, утверждают врачи. Это позволит медикам и больному оценить необходимость пребывания в больнице.

Медики объяснили, почему с пятого по десятый дни болезни COVID-19 особенно важно показаться врачу

"Несмотря на то, что большинству пациентов для выздоровления хватает только недели, у немалого количества больных обнаруживают ухудшения в виде довольно неприятной второй волны. После первых проявлений болезни состояние стабилизируется, или даже становится лучше, но дальше возникает вторая волна осложнения", — утверждает профессионал своего дела, доктор Илон Шварц.

Все инфицированные отличаются друг от друга, но медработники говорят, что в срок с пятого по десятый день вероятность возникновения респираторных ухудшений значительно увеличивается. В зоне наибольшего риска оказываются люди с такими хроническими заболеваниями, как диабет, ожирение или гипертония, а также пожилые люди. При возникновении осложнений у молодежи борьба обычно начинается чуть позже, с десятого по двенадцатый день.

Врачи отмечают, что чрезвычайно важно сообщить их о наличии одышки или других симптомов, несмотря на то, в какой день по счету от начала болезни они появились. В момент наблюдения за больными с пневмонией вследствие COVID-19 замечают, что в нижних частях обоих легких присутствует туманный вид — "помутнение шлифованного стекла". К тому же уровень кислорода может уменьшаться так медленно, что больной не замечает этого. Называют это явление тихой гипоксией.

Поэтому инфицированные обычно ищут помощи тогда, когда уровень кислорода становится опасно низким, о чем свидетельствует одышка. Для контроля своего состояния здоровья на данном этапе рекомендуют применять пульсоксиметр. Нормой насыщения кислородом считают 96-99%, когда же показатели падают до 92%, самое время звать на помощь врачей.

При отсутствии пульсоксиметра можно сделать тестирование самому — проба называется оценка Рота. Для этого нужно задержать дыхание и сосчитать до 30. В случае если пациент не в состоянии посчитать до 10 (7 секунд), скорее всего, уровень кислорода ниже 95%. Если человек не достигает счета до 7 (5 секунд), вероятно уровень кислорода будет ниже 90%.

Также исследователи отметили проявления COVID-19 на более раннем этапе. Сигналом могут быть дискомфорт и сухость в носу, которые возникают гораздо раньше потери вкуса и обоняния.

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Источник: https://www.nytimes.com/2020/04/30/well/live/coronavirus-days-5-through-10.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes&fbclid=IwAR3Jn-hrtABP6LVNSainrv_ZyfmtxUgDP-ZJS1kokIULoXL-EH4nLeD8Y9c
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