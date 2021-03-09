Медики нашли способы снизить артериальное давление без использования лекарств

Врачи из Турции нашли несколько способов снизить артериальное давление без применения лекарственных препаратов. Об этом сообщает издание "Лента.ру", ссылаясь на Sabah.

Как снизить артериальное давление - фото из открытых источников

По мнению турецких специалистов, стоит обратить первостепенное внимание на питание. Врачи рекомендуют сократить потребление соли и увеличить потребление белка, а также давить в рацион больше продуктов содержащих достаточное количество калия. Всем, кто желает снизить давление, специалисты советуют изменить режим употребления напитков, практически исключив жидкости с содержанием кофеина. Их, по словам медиков, лучше заменить чаями на травах.

Также, чтобы избежать проблем с повышенным давлением нужно стараться не подвергаться стрессу. Из-за него организмом выделяются гормоны, которые ускоряют биение сердца и сужают сосуды. Другими факторами, которые могут повышать давление, врачи называют избыточный вес, диабет, а также злоупотребление обезболивающими.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что артериальное давления — важный показатель здоровья, и в идеале, согласно нормам, оно должно быть 120 на 80. Но на этот показатель влияет множество факторов, в том числе и возраст. И как оказалось, женская "норма" может отличаться от мужской. Специалист Сьюзан Ченг рассказала, что многим женщинам неправильно определяют артериальное давление с помощью тонометра. Результаты нового исследования показывают, что ошибка касается первой цифры или систолического артериального давления, показывающего напряжение, которое кровь создает на стенках артерий.





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