Медики нашли способы снизить артериальное давление без использования лекарств

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Елизавета Черных
Врачи из Турции нашли несколько способов снизить артериальное давление без применения лекарственных препаратов. Об этом сообщает издание "Лента.ру", ссылаясь на Sabah.
Как снизить артериальное давление - фото из открытых источников
По мнению турецких специалистов, стоит обратить первостепенное внимание на питание. Врачи рекомендуют сократить потребление соли и увеличить потребление белка, а также давить в рацион больше продуктов содержащих достаточное количество калия. Всем, кто желает снизить давление, специалисты советуют изменить режим употребления напитков, практически исключив жидкости с содержанием кофеина. Их, по словам медиков, лучше заменить чаями на травах.
Также, чтобы избежать проблем с повышенным давлением нужно стараться не подвергаться стрессу. Из-за него организмом выделяются гормоны, которые ускоряют биение сердца и сужают сосуды. Другими факторами, которые могут повышать давление, врачи называют избыточный вес, диабет, а также злоупотребление обезболивающими.
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что артериальное давления — важный показатель здоровья, и в идеале, согласно нормам, оно должно быть 120 на 80. Но на этот показатель влияет множество факторов, в том числе и возраст. И как оказалось, женская "норма" может отличаться от мужской. Специалист Сьюзан Ченг рассказала, что многим женщинам неправильно определяют артериальное давление с помощью тонометра. Результаты нового исследования показывают, что ошибка касается первой цифры или систолического артериального давления, показывающего напряжение, которое кровь создает на стенках артерий.
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