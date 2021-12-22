Медики напомнили о пользе зеленых бананов

Бананы бывают не только желтыми: но и красными, оранжевыми, черными и просто зелеными! Вот о последней разновидности тропического фрукта и поговорим. Зеленые бананы являются хорошим источником пищевых волокон, витаминов (Вит С, В6, провитамин А), минеральных веществ (калия, фосфора, магния, цинка), биологически активных соединений, таких как фенольные соединения и резистентный крахмал (РК), потенциально способствуя пользе для здоровья классифицируя зеленые бананы в качестве функциональных продуктов, пишет befirst.

Бананы - фото из открытых источников

Есть в мякоти некоторые микроэлементы – фтор, селен, железо, марганец и цинк. Очень важны в составе фрукта также незаменимые аминокислоты: лизин, метионин, триптофан. Тем, кого изжога не беспокоит, диетологи посоветовали есть спелые бананы, богатые разными углеводами. Также они назвали фрукт идеальным перекусом для спортсменов и отметили, что в нем содержится отличная порция биогенных аминов, помогающих улучшить настроение и здоровье.

Напомним, врачи из Великобритании рассказали, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) необходимо употреблять больше незрелых бананов и авокадо. Специалисты отметили, что эти фрукты богаты на витамины, а также калий, фосфор, железо и антоцианины, которые помогают нормализовать артериальное давление. Есть фрукты можно в свежем виде, также плоды можно добавлять в смузи, молочные коктейли, каши, йогурты, различные десерты и другие блюда.

Кроме того, чтобы привести давление в норму эксперты советуют обогащать меню апельсинами, грейпфрутами и другими цитрусовыми, потому что в их составе есть фитонутриенты и биофлавоноиды. Еще для гипертоников полезна малина, смородина и клубника — эти фрукты обеспечивают организм высокой дозой калия, который нужен для нормализации давления.

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