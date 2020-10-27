Медики бьют тревогу: коронавирус может cпровоцировать распространение заболевания, которое не лечится

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Дмитрий Симоненко
Медики
обеспокоены тем, что коронавирусная инфекция может спровоцировать вспышку
опасного для ослабленного иммунитета грибка. Об этом сообщает National Geographic.
Источник: nationalgeographic.com
Известно,
что данная колония грибов, паразитирующих на теле и в организме человека, была
обнаружена относительно недавно – в 2015 году.
Эксперт по
грибковым инфекциям Жоанна Родес была проинформирована о том, что в одной из крупнейших
кардиологических клиник в Британии был обнаружен тип грибка, который поражал
кожные покровы больных, находящихся в реанимации, несмотря на то, что персонал
придерживался всех инструкций по контролю инфекций. Впоследствии выяснилось,
что грибок под названием Candida auris может быть резистентным ко всем
препаратам, которыми лечится грибковая инфекция.
И ранние
тревожные сигналы говорят о том, что активное распространение коронавирусной
инфекции помогает ему распространяться. Грибковая инфекция размножается в
местах скопления людей. А больницы на данный момент идеальное место для этого —
они переполнены пациентами с ослабленным
иммунитетом. Candida auris чудесно себя чувствует на различных поверхностях,
таких как простыни, перила больничных коек, двери и медицинское оборудование, а
впоследствии легко осваивается на коже и передается от человека к человеку.
Ситуация
усугубляется тем, что из-за медицинских манипуляций с телом пациента, на коже остаются раны
после катетеров, игл и различных трубок, а это означает, что через
повреждения на коже Candida auris может попасть внутрь организма и вызвать
необратимые изменения.
За последние
несколько лет вспышки заражения Candida auris были зафиксированы в 40 странах
мира. Он может привести к смерти от 3 до 6 человек из десяти. Для сравнения, коронавирус убивает примерно 1% зараженных.
Однако, он за достаточно короткий промежуток времени способен инфицировать гораздо
большее количество людей.
Медики боятся, что если Candida auris поселится в медицинских учреждениях, он может усилить рост суперинфекций, которые уже заразили миллионы людей по всему миру. В прошлом году Центр контроля и профилактики заболеваний США включил Candida auris в список крупнейших устойчивых к лекарствам угроз в стране по состоянию на 2020 год. Пока еще рано говорить о тенденциях распространения этого вида грибка благодаря коронавирусу. Но в США в этом году зафиксировали 1272 случая заражения Candida auris, что в 4 раза больше, чем в 2018 году. Медики допускают, что реальное число зараженных грибком выше. А это значит, что супербактерии могут быть причиной увеличения смертности в целом во времена пандемии COVID-19.
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