Медики бьют тревогу: коронавирус может cпровоцировать распространение заболевания, которое не лечится

Медики обеспокоены тем, что коронавирусная инфекция может спровоцировать вспышку опасного для ослабленного иммунитета грибка. Об этом сообщает National Geographic.



Источник: nationalgeographic.com

Известно, что данная колония грибов, паразитирующих на теле и в организме человека, была обнаружена относительно недавно – в 2015 году.

Эксперт по грибковым инфекциям Жоанна Родес была проинформирована о том, что в одной из крупнейших кардиологических клиник в Британии был обнаружен тип грибка, который поражал кожные покровы больных, находящихся в реанимации, несмотря на то, что персонал придерживался всех инструкций по контролю инфекций. Впоследствии выяснилось, что грибок под названием Candida auris может быть резистентным ко всем препаратам, которыми лечится грибковая инфекция.

И ранние тревожные сигналы говорят о том, что активное распространение коронавирусной инфекции помогает ему распространяться. Грибковая инфекция размножается в местах скопления людей. А больницы на данный момент идеальное место для этого — они переполнены пациентами с ослабленным иммунитетом. Candida auris чудесно себя чувствует на различных поверхностях, таких как простыни, перила больничных коек, двери и медицинское оборудование, а впоследствии легко осваивается на коже и передается от человека к человеку.

Ситуация усугубляется тем, что из-за медицинских манипуляций с телом пациента, на коже остаются раны после катетеров, игл и различных трубок, а это означает, что через повреждения на коже Candida auris может попасть внутрь организма и вызвать необратимые изменения.

"К сожалению, были места, где мы видели вспышки Candida auris. Мы наблюдали его появление также в реабилитационных клиниках и некоторых отделениях, которые занимаются пациентами с COVID-19. Проблема в том, что если грибок появляется где-то, от него очень трудно избавиться", — сказал глава подразделения Центра контроля и профилактики заболеваний США Том Чиллер.

За последние несколько лет вспышки заражения Candida auris были зафиксированы в 40 странах мира. Он может привести к смерти от 3 до 6 человек из десяти. Для сравнения, коронавирус убивает примерно 1% зараженных. Однако, он за достаточно короткий промежуток времени способен инфицировать гораздо большее количество людей.

Медики боятся, что если Candida auris поселится в медицинских учреждениях, он может усилить рост суперинфекций, которые уже заразили миллионы людей по всему миру. В прошлом году Центр контроля и профилактики заболеваний США включил Candida auris в список крупнейших устойчивых к лекарствам угроз в стране по состоянию на 2020 год. Пока еще рано говорить о тенденциях распространения этого вида грибка благодаря коронавирусу. Но в США в этом году зафиксировали 1272 случая заражения Candida auris, что в 4 раза больше, чем в 2018 году. Медики допускают, что реальное число зараженных грибком выше. А это значит, что супербактерии могут быть причиной увеличения смертности в целом во времена пандемии COVID-19.

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