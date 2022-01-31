Медики 14 областей пожаловались нардепам: что происходит в больницах

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Медики жалуются нардепам, фото из открытых источников
Михаил Радуцкий, народный депутат, председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования написал, что направил более 30 депутатских обращений. Причина — жалобы от медиков о том, что руководство больниц заставляет их перейти на неполную ставку при условии, что они будут выполнять тот же объем работы.
Нардеп сообщил, что ему лично, в письмах и обращениях в профильный комитет работники больниц сообщают о таком давлении со стороны администрации. Хотя, в соответствии с принятыми Кабмином нормативно-правовыми актами, им должны увеличивать зарплату.
Также, по его словам, жалобщики прислали представителям комитета диктофонную запись разговора с администрацией одной больницы.
Михаил Радуцкий отметил, что отправил депутатские обращения в Министерство здравоохранения, Государственную службу по вопросам труда, председателям областных администраций в Полтавской Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской, Киевской, Ровенской, Сумской, Харьковской областей.
В течение недели он ожидает, что его запросы будут рассмотрены и выяснятся обстоятельства, действительно ли были такие предложения от руководства больниц работникам.
Как сообщал портал "Комментарии", "скрытый Омикрон" — это разновидность уже существующей мутации. Условно ученые Британского агентства по здравоохранению (UKHSA) назвали его аббревиатурой – BA.2. Новая мутация более заразна, чем предыдущий вариант, и этим вирусом уже заболели тысячи людей в Европе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости