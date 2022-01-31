Медики 14 областей пожаловались нардепам: что происходит в больницах

Медики жалуются нардепам, фото из открытых источников

Михаил Радуцкий, народный депутат, председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования написал, что направил более 30 депутатских обращений. Причина — жалобы от медиков о том, что руководство больниц заставляет их перейти на неполную ставку при условии, что они будут выполнять тот же объем работы.

Нардеп сообщил, что ему лично, в письмах и обращениях в профильный комитет работники больниц сообщают о таком давлении со стороны администрации. Хотя, в соответствии с принятыми Кабмином нормативно-правовыми актами, им должны увеличивать зарплату.

"В большинстве случаев медицинские работники утверждают, что главный врач заставляет их писать заявление на переход на неполную ставку, в случае отказа — обещает уволить или создать невыносимые условия труда", — пишет нардеп.

Также, по его словам, жалобщики прислали представителям комитета диктофонную запись разговора с администрацией одной больницы.



Михаил Радуцкий отметил, что отправил депутатские обращения в Министерство здравоохранения, Государственную службу по вопросам труда, председателям областных администраций в Полтавской Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской, Киевской, Ровенской, Сумской, Харьковской областей.

В течение недели он ожидает, что его запросы будут рассмотрены и выяснятся обстоятельства, действительно ли были такие предложения от руководства больниц работникам.



Также нардеп подчеркнул, что если Гоструда не проведет проверки изложенных авторами жалоб фактов, то этот вопрос будет поднят во время заседания правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", "скрытый Омикрон" — это разновидность уже существующей мутации. Условно ученые Британского агентства по здравоохранению (UKHSA) назвали его аббревиатурой – BA.2. Новая мутация более заразна, чем предыдущий вариант, и этим вирусом уже заболели тысячи людей в Европе.

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