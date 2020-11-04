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Медик рассказал, сколько людей умрет от коронавируса в Украине до конца года - прогноз пугает

По мнению эксперта, постепенный рост смертности начался буквально с первых дней ноября

сегодня, 21:39 comments557
Автор:

Дмитрий Симоненко

С наступлением холодов в  Украине возрос уровень заболеваемости ОРВИ, а вместе с ним и число смертельных исходов, в частности от пневмонии. К началу 2021 года число умерших в результате осложнения от коронавирусной инфекции может достигнуть 20 тыс. Такой неутешительный прогноз сделал иммунолог, заведующий лабораторией в Институте микробиологии и иммунологии имени Мечникова Андрей Волянский. Об єтом рассказала ТСН.

Медик рассказал, сколько людей умрет от коронавируса в Украине до конца года - прогноз пугает

Медик рассказал, сколько людей умрет от коронавируса в Украине до конца года - прогноз пугает

По его словам, постепенный рост смертности от COVID-19 начался буквально с начала этого месяца. Известно, что в первые дни ноября в мире фиксировалось 7 тыс смертей в сутки. Уже до третьей декады декабря эксперт прогнозирует 1,7 млн летальных исходов из-за коронавируса в мире. Это 3% от 57-59 миллионов, которые умрут в 2021 году по разным причинам. Исходя из этих цифр, в Украине соответственно будет 15-20 тысяч смертей от вируса  на 1 января 2021 года. На сегодняшний день в Украине общее количество умерших от COVID-19 — 7500 человек, что составляет примерно 3% от 560-580 тысяч будущих смертей в нашей стране в будущем году.

Также эксперт прогнозирует отсутствие эпидемии гриппа из-за карантинных ограничений в связи с пандемией. 

По его словам, первая волна коронавируса в Украине, как, в принципе, и во всей Центральной и Восточной Европы закончится поле новогодних праздников. А соответственно уровень летальных исходов тоже поползет вниз. 

По его мнению, пандемия в стране развивается по предсказуемому сценарию. 

"В Украине нет никаких оснований для вчерашнего предсказания "неминуемой катастрофы" министром здравоохранения", — сказал врач.

По мнению Волянского, рассчитать статистику смертности, заболевших и койкомест в медучреждении достаточно легко. 

"Уменьшить количество смертей в наших силах!", — подвел итоги иммунолог. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что Глава Минздрава сообщил, сколько учебных заведений сейчас работают дистанционно.


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Источник: https://tsn.ua/ru/coronavirus/koronavirus-v-ukraine-vrach-sdelal-prognoz-smertnosti-do-konca-2020-goda-1659997.html
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