С наступлением холодов в Украине возрос уровень заболеваемости ОРВИ, а вместе с ним и число смертельных исходов, в частности от пневмонии. К началу 2021 года число умерших в результате осложнения от коронавирусной инфекции может достигнуть 20 тыс. Такой неутешительный прогноз сделал иммунолог, заведующий лабораторией в Институте микробиологии и иммунологии имени Мечникова Андрей Волянский. Об єтом рассказала ТСН.

Медик рассказал, сколько людей умрет от коронавируса в Украине до конца года - прогноз пугает

По его словам, постепенный рост смертности от COVID-19 начался буквально с начала этого месяца. Известно, что в первые дни ноября в мире фиксировалось 7 тыс смертей в сутки. Уже до третьей декады декабря эксперт прогнозирует 1,7 млн летальных исходов из-за коронавируса в мире. Это 3% от 57-59 миллионов, которые умрут в 2021 году по разным причинам. Исходя из этих цифр, в Украине соответственно будет 15-20 тысяч смертей от вируса на 1 января 2021 года. На сегодняшний день в Украине общее количество умерших от COVID-19 — 7500 человек, что составляет примерно 3% от 560-580 тысяч будущих смертей в нашей стране в будущем году.

Также эксперт прогнозирует отсутствие эпидемии гриппа из-за карантинных ограничений в связи с пандемией.

По его словам, первая волна коронавируса в Украине, как, в принципе, и во всей Центральной и Восточной Европы закончится поле новогодних праздников. А соответственно уровень летальных исходов тоже поползет вниз.

По его мнению, пандемия в стране развивается по предсказуемому сценарию.

"В Украине нет никаких оснований для вчерашнего предсказания "неминуемой катастрофы" министром здравоохранения", — сказал врач.

По мнению Волянского, рассчитать статистику смертности, заболевших и койкомест в медучреждении достаточно легко.

"Уменьшить количество смертей в наших силах!", — подвел итоги иммунолог.





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