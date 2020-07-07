Максим Степанов тормозит медреформу и подрывает авторитет президента, - СМИ

Торможение медреформы со стороны министра здравоохранения Максима Степанова может преподнести неприятный сюрприз президенту Владимиру Зеленскому, пишут "Факты".

Степанов, как утверждает издание, занял позицию активного защитника специализированных клиник, которые не поддержали реформу и не заключили контракты с НСЗУ. В результате, эти клиники с 1 апреля не получают финансирование в должном объёме, а их персонал выходит на акции протеста под здания местных органов самоуправления. В материале говорится, что главными виновниками невыплат зарплат являются главврачи и директора этих клиник, которые не позаботились о переходе на новую систему финансирования.

По данным СМИ, именно из таких главврачей Степанов 3 июля сформировал медицинский совет при Минздраве, который займется "быстрым и эффективным внедрением реформ системы здравоохранения Украины".

На текущий момент НСЗУ заключил уже 1658 контрактов, около 1000 клиник из этого списка получили финансирования в большем размере, чем в 2019 году. Речь идёт, в первую очередь, о тех больницах, в модернизацию которых местные власти вложили немало средств, чтобы сделать их привлекательными для пациентов.

По мнению главы директората медицинских услуг Минздрава Оксаны Сухоруковой, сломать медреформу накануне местных выборов и вернуть все, как было — значит оскорбить сильных региональных менеджеров, которые инвестировали в развитие своей медицины.

"Осенью сильным больницам тоже не хватит денег, и мы будем вынуждены найти дополнительный бюджет уже на них. Дополнительные средства придется тратить так или иначе, но выбирается модель, которая перед выборами приведет к бунту местного самоуправления", - приводит издание слова Сухоруковой.

Автор статьи резюмирует, что мотивы действий министра Степанова не понятны: то ли желание угодить президенту, то ли стремление заложить под него бомбу замедленного действия. В любом случае, до окончания первой каденции Владимиру Зеленскому придется оставаться с нерешенной проблемой плохой медицины, которая будет волновать абсолютно каждого избирателя, будь он хоть врачом, хоть пациентом, делают вывод "Факты".

Напомним, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк недавно заявил, что Максим Степанов фактически отложил проведение медреформы до 2021 года.

Как сообщалось, Зеленский назвал приоритетные реформы для Украины.

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