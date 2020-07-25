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Максим Степанов рассказал, сколько аппаратов ИВЛ есть в украинских больницах

Степанов заявил, что врачи стараются не допускать ситуаций, при которых приходится переводить пациентов на ИВЛ

сегодня, 15:03
Автор:

Татьяна Веремеева
Максим Степанов рассказал, сколько аппаратов ИВЛ есть в украинских больницах

В больницах первой волны сейчас используют 170 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в то время как всего в больницах по всей стране их около 2700. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, в Украине в последние 4 месяца значительно выросло количество аппаратов ИЛВ. Так, в больницах по всей стране за этот период стало на 900 аппаратов больше. Степанов акцентировал внимание на том, что медики пытаются делать все возможное, чтобы пациентов не приходилось переводить на искусственную вентиляцию легких.

Отметим, основная часть аппаратов ИВЛ установлены в больницах первой волны борьбы с коронавирусом.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья по состоянию на 9:00 25 июля в Украине официально зарегистрировано 63 929 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 1106 случаев заражения инфекцией.

В нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1590 человек. В то же время 35 497 человек выздоровели.


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