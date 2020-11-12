Люди с некоторыми заболеваниями зубов тяжелее переносят коронавирус – стоматолог

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Таисия Ерохина
Последние исследования
немецких медиков из Мюнхена показали, что пациенты, страдающие пародонтитом и
имеющие значительные поражения зубов кариесом – хуже переносят коронавирусную
инфекцию. Об этом рассказал
"Комментариям" врач-стоматолог, профессор, основатель сети "Клиника Заблоцкого"
Ярослав Заблоцкий.
Врач отмечает,
что при отсутствии лечения пародонтита и кариеса, а также недостойном уходе за
ротовой полостью — возможно развитие более тяжелых форм коронавируса.
Но, добавил врач,
сегодня не время устанавливать имплантаты или виниры, не стоит заниматься
эстетической медициной, поскольку эпидемиологическая ситуация для всех является
критической. Когда речь идет о болезнях, то очень часто помощь нужна неотложно.
Большинство клиник, говорит эксперт, научились придерживаться всех норм
безопасности – как для медицинского персонала, так и для пациентов.
Напомним, врач
озвучил опасную ошибку в лечении
коронавируса.
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