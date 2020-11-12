Люди с некоторыми заболеваниями зубов тяжелее переносят коронавирус – стоматолог

Последние исследования немецких медиков из Мюнхена показали, что пациенты, страдающие пародонтитом и имеющие значительные поражения зубов кариесом – хуже переносят коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал "Комментариям" врач-стоматолог, профессор, основатель сети "Клиника Заблоцкого" Ярослав Заблоцкий.

Врач отмечает, что при отсутствии лечения пародонтита и кариеса, а также недостойном уходе за ротовой полостью — возможно развитие более тяжелых форм коронавируса.

"Выходит так, что при ковиде организму человека нужно бороться с бактериями в ротовой полости и с вирусом самого ковида – это слишком большая нагрузка. И как результат – болезнь переходит в затяжную форму и протекает значительно сложнее. Это значит – стоматологическая помощь крайне важна даже во времена пандемии", — рассказал Заболоцкий.

Но, добавил врач, сегодня не время устанавливать имплантаты или виниры, не стоит заниматься эстетической медициной, поскольку эпидемиологическая ситуация для всех является критической. Когда речь идет о болезнях, то очень часто помощь нужна неотложно. Большинство клиник, говорит эксперт, научились придерживаться всех норм безопасности – как для медицинского персонала, так и для пациентов.

"А что делать пациентам, если вдруг правительство примет решение закрыть работу стоматологических клиник? – спрашивает Заболоцкий. — На сегодня неизвестно, будут ли ограничивать работу медицинских клиник в период второй волны пандемии в Украине. Думаю, что сегодня юристы всех приватных и государственных медицинских учреждений ищут ответ на вопрос – что именно сказали представители властей. Ведь на деле выходит – правительство заявило, что вероятнее всего запретит все операции, кроме ургентных случаев. Но детали не пояснили. Мне, как представителю частного бизнеса, коммуникации от Минздрава слишком мало".

Напомним, врач озвучил опасную ошибку в лечении коронавируса.

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