Ляшко рассказал, сколько вакцинаций в месяц смогут проводить в Украине

Украина должна получить 500 тыс. первых доз вакцины AstraZeneka от коронавируса начиная с 15 февраля. Препарат закуплен за государственные средства через посредника Crown Agents. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников

По словам главного санврача, до июня 2021 года страна каждый месяц будет получать по миллиону доз вакцин, с июня – по 2 миллиона в месяц. По оптимистическому сценарию, прививки в Украине начнут делать на следующий день после получения вакцины. То есть, если вакцина придет 15 февраля, 16 уже могут физически начать делать прививки.

Виктор Ляшко сообщил, что наша страна сможет проводить до 5 млн вакцинаций от коронавируса в месяц, а в будущем получится увеличить их число еще на 5-7 млн. Об этом Ляшко рассказал во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", пишет "Интерфакс-Украина".

По словам главного санврача, мобильная бригада в день может проводить до 100 прививок, пункт прививок – около 30 вакцинаций. На первом этапе в Минздраве планируют запустить 375 мобильных бригад, в будущем их количество нарастят до 600. Мобильные бригады и пункты вакцинации смогут проводить около 4,5-5 млн вакцинаций в месяц, отметил Ляшко.

Также главный санврач отметил, что в Украине есть возможность подключить 11 тыс. кабинетов прививок, если в этом будет необходимость.

Ранее "Комментарии" писали, что Украину по-новому поделят на карантинные зоны. На следующей неделе в правительство должно принять постановление об адаптивном карантине, согласно которому Украину по-новому поделят на карантинные зоны, с присвоением каждой зоне своего цвета.

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