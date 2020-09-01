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Лайфхак для тех, кто работает ночью - как сохранить бодрость до самого утра

После этого ритуала прилив сил и открывшееся "второе дыхание" не заставят долго ждать

1 сентября 2020, 00:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Мало кто из тех, кто работает ночью, не сталкивался с проблемой того, что под утро очень хочется спать. Как сохранить бодрость даже под конец ночной смены, пишет издание Lenta.ua.

Решением проблемы бодрствования при ночном графике работы заинтересовались австралийские ученые. Методом проб и ошибок, проведя многочисленные эксперименты с участием добровольцев, они разработали способ для работников ночных смен, о котором раньше никто не знал: если под утро бодрствовать становится невмоготу, в полчетвертого утра рекомендуется выпить две стандартные порции кофе, а затем уснуть ровно на полчаса. После этого прилив сил и открывшееся "второе дыхание" не заставят долго ждать.

Лайфхак для тех, кто работает ночью - как сохранить бодрость до самого утра

Фото взято из свободных источников

Однако стоит помнить о том, что слишком большое количество кофеина негативно отражается на состоянии здоровья. Так, злоупотребление напитков, содержащих это вещество, в частности и кофе, приводит к гипертонии, болезням нервной и сердечно-сосудистой систем.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что однообразное питание приводит к дефициту питательных веществ.


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