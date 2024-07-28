10 стран, где COVID-19 убил больше всего людей: сколько погибло в Украине

Согласно данным ВОЗ во всем мире было зафиксировано 704 млн случаев заболеваний COVID-19, что составляет около 11% от всего населения. Число погибших от коронавируса превысило 7 млн человек, а более половины всех смертей приходится на 10 стран мира.



Какое количество смертей от коронавируса в Украине и мире. Фото из открытых источников

Первые признаки коронавируса начали появляться в ноябре в Китае, однако вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года. Первая подтвержденная смерть была зафиксирована в Ухане 9 января 2020 года. Коронавирус распространился на Японию и Корею, а первый случай COVID-19 в Европе был подтвержден 21 января во Франции.

Впоследствии почти каждая страна мира сообщала об инфицировании и первых летальных исходах. 30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта объявила о пандемии COVID-19.

За почти пять лет коронавируса во всем мире погибли более 7 млн человек. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в США – 1,2 млн. Это единственная страна, превысившая показатель миллиона погибших от COVID-19. На втором месте по смертности от коронавируса оказалась Бразилия – 711 тыс., а тройку лидеров замыкает Индия – 533 тыс.

10 стран мира по количеству смертей от коронавируса:

1. США – 1,2 млн;

2. Бразилия – 711 тыс.;

3. Индия – 533 тыс.;

4. Россия – 402 тыс.;

5. Мексика – 334 тыс.;

6. Великобритания – 232 тыс.;

7. Перу – 222 тыс.;

8. Италия – 196 тыс.;

9. Германия – 183 тыс.;

10. Франция – 167 тыс.

На 10 стран мира с наибольшим количеством погибших от коронавируса приходится 4,18 млн летальных исходов или 59% всех погибших.

В Украине первый случай коронавируса был зафиксирован 3 марта в Черновцах. О первой смерти на территории Украины от COVID-19 сообщили 13 марта – умерла 71-летняя женщина Житомирской области. Согласно данным ВОЗ за 2024 год в Украине было инфицировано коронавирусом 5,5 млн человек. По количеству погибших от коронавируса Украина занимает 17 место в мире – более 112 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВОЗ назвала количество людей, которых спасла вакцина от коронавируса.

Также "Комментарии" писали, что в Европу возвращается коронавирус. В одной из стран ЕС зафиксирована вспышка COVID-19.