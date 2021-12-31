30% работников скорой медицинской помощи в Нью-Йорке заболели из-за всплеска Omicron

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Карина Ожерельева
До 30% работников скорой медицинской помощи Нью-Йорка не работают, а звонки 911, связанные с симптомами COVID-19, растут. Об этом сообщает Insider.
Мужчина в центре тестирования на COVID-19 рядом с госпитальным центром Квинс в Нью-Йорке 28 декабря - Insider
Пресс-секретарь FDNY Фрэнк Дуайер сообщил, что 29 декабря 30% из 4400 городских работников скорой помощи ушли с работы по болезни, что больше, чем у тех, кто принимал больничный в начале пандемии.
В то же время в городе наблюдается большое количество звонков в службы экстренной помощи: 26 декабря было зафиксировано 767 звонков относительно симптомов COVID-19.
FDNY призывает людей не звонить по номеру 911, если это не экстренная ситуация, напоминая, что 311 не является неотложным номером.
В городе растет количество случаев COVID-19 из-за варианта Omicron: 29 декабря было зафиксировано 32 860 новых случаев, сообщает The New York Time.
Как сообщали ранее "Комментарии", главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что последняя волна пандемии COVID-19 в США может достичь пика к концу следующего месяца.
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