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30% работников скорой медицинской помощи в Нью-Йорке заболели из-за всплеска Omicron

30% из 4400 городских работников скорой помощи ушли с работы по болезни

сегодня, 16:45
Автор:

Карина Ожерельева
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До 30% работников скорой медицинской помощи Нью-Йорка не работают, а звонки 911, связанные с симптомами COVID-19, растут. Об этом сообщает Insider.

30% работников скорой медицинской помощи в Нью-Йорке заболели из-за всплеска Omicron

Мужчина в центре тестирования на COVID-19 рядом с госпитальным центром Квинс в Нью-Йорке 28 декабря - Insider

Пресс-секретарь FDNY Фрэнк Дуайер сообщил, что 29 декабря 30% из 4400 городских работников скорой помощи ушли с работы по болезни, что больше, чем у тех, кто принимал больничный в начале пандемии.

В то же время в городе наблюдается большое количество звонков в службы экстренной помощи: 26 декабря было зафиксировано 767 звонков относительно симптомов COVID-19.

"Количество медицинского персонала уменьшилось на 30% и на 17% количество пожарного персонала. Эти цифры даже выше, чем тогда, когда мы были в разгар пандемии прошлого марта и апреля", — сказал комиссар FDNY Дэниел Нигро ABC News.

FDNY призывает людей не звонить по номеру 911, если это не экстренная ситуация, напоминая, что 311 не является неотложным номером.

"Это влияет на наши ресурсы, и мы стараемся сделать так, чтобы эти ресурсы были приоритетными для людей, которые действительно находятся в плохом состоянии и нуждаются в нашей помощи. Если это не настоящая экстренная ситуация, пожалуйста, не звоните 911. К примеру, если у вас одышка, боль в груди – непременно звоните нам", – сказал Дуайер.

В городе растет количество случаев COVID-19 из-за варианта Omicron: 29 декабря было зафиксировано 32 860 новых случаев, сообщает The New York Time.

Как сообщали ранее "Комментарии", главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что последняя волна пандемии COVID-19 в США может достичь пика к концу следующего месяца.


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Источник: https://www.insider.com/30-of-nyc-emergency-medical-staff-out-sick-omicron-surge-2021-12
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