Кузин: От гриппа и COVID-19 в течение недели скончались 42 человека

По состоянию на 31 января в трех областях Украины, а именно: Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой превышен эпидемический порог заболевания гриппом и COVID-19. В пяти областях – Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской – средний уровень заболеваемости. В других регионах – неэпидемический уровень, рассказали в Министерстве здравоохранения.

В Украине могут вернуться к ношению масок

Там отметили, что за предыдущую неделю, с 22 по 28 января, ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 185 402 украинца, из них 96 120 — дети до 17 лет. Диагноз COVID-19 установлен в течение недели 3492 пациентам. В больницы госпитализированы 6 120 человек, из них 2 607 — дети. В Минздраве рассказали, что зафиксировано 34 летальных исхода среди больных коронавирусом и восемь — среди больных гриппом. Все умершие не имели профилактических прививок против гриппа и не были вакцинированы против COVID-19.

Как отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, Украина находится в середине эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ.

"Сейчас из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе среди детей. Учитывая данные еженедельного мониторинга, ожидается, что с января и по апрель вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией",

– рассказал Кузин.

Также он напомнил, что по симптомам грипп начинается внезапно с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы – кашель, затрудненное дыхание, боль в горле – добавляются со временем. А вот COVID-19 начинается, напротив, с респираторных симптомов.

Кроме того, в Минздраве добавили, что в случае осложнения эпидситуации в той или иной общине в лечебных, образовательных учреждениях, заведениях торговли, общественного питания, предприятиях, транспорте, областные комиссии ТЭБ и ЧС могут локально внедрять меры, направленные на снижение риска и распространение эпидемии. Они могут содержать введение маскового режима, социального дистанцирования, соблюдения требований личной гигиены, температурного режима, отмена массовых мер по нормализации ситуации и т.д.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что в Украину пришла новая мутация коронавируса . ВОЗ классифицировала его как "интересный" субвариант из-за "его быстрого распространения".





