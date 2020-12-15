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Крым начал вакцинацию против коронавируса

Крымские медики будут использовать российскую вакцину Sputnik V

сегодня, 16:10
Автор:

Кириєнко Анна

Оккупирована крымская власть объявила о начале вакцинации населения против COVID-19. В ближайшее время прививки должны сделать 500 людям. Согласно очереди, первых будут вакцинировать медиков,  работающих с пациентами, больными коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе властей Крыма.

Крым начал вакцинацию против коронавируса

В Крыму началась вакцинация от COVID-19

Вскоре к полуострову доставят еще около тысячи доз вакцины. В первый день планируется сделать прививки 30 — 50 лицам. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объемов поставки препаратов.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, список категорий граждан, которым будут делаться прививки, начнет расширяться по мере поступления вакцины.

Аксенов отметил, что массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках.

Крымские медики будут использовать российскую вакцину Sputnik V. Сейчас ее эффективность не доказана, ведь полноценных клинических испытаний вакцина так и не прошла. К тому же, часть добровольцев, получивших дозу препарата, все равно заразились коронавирусом.

Напомним, что белорусский бюджет на 2021 предусмотрел около пятидесяти миллионов белорусских рублей на закупку российской вакцины. Часть этих денег также пойдет на разработку отечественного препарата. Власти планируют вакцинировать два миллиона граждан.

Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать, как понять, что ребенок болел COVID-19. По словам врача Евгения Комаровского, внешне это трудно определить, ведь дети, подростки, молодые люди в большинстве случаев легче переносят коронавирус, чем более зрелые пациенты.




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Источник: https://glava.rk.gov.ru/ru/article/show/4055
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