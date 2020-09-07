"Ковидный" фонд: куда тратятся деньги украинцев

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что коронавирусный фонд - это фейк, а неуправляемые эпидемиологические процессы, происходящие сейчас – вина центральной власти, которая за лето не смогла даже толком подготовить школы к новому витку пандемии. В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль утверждает, что правительство разделило средства из Фонда по борьбе с COVID-19 на две части: одна предназначалась непосредственно на борьбу с коронавирусной болезнью, другая - с последствиями пандемии (в том числе экономическими). "Комментарии" узнали у экспертов, что значат споры вокруг Фонда: это политика или реальная попытка вскрыть коррупцию, недальновидность или злоупотребления.

"Чем дальше, тем власть все больше показывала свою беспомощность в борьбе с коронавирусом"

Политический эксперт Дмитрий Фучило уверен: "Украинцам давно стало ясно, что борьбой с COVID-19 нынешняя власть пытается прикрыть собственные экономические просчеты, коррупцию и схематозы. Примером этому является так называемый "Фонд борьбы с коронавирусом", в который Верховная Рада "залила" около 65 млрд гривен налогоплательщиков".

Дмитрий Фучило напоминает, что это Фонд был призван бороться как с самой пандемией, так и с экономическими последствиями, вызванными ею. Сюда можно отнести выплаты по безработице, закупку ИВЛ, доплаты врачам и работникам бюджетной сферы, задействованным в борьбе с коронавирусом, обустройство лабораторий, закупку средств защиты и тому подобное.

"На бумаге всё, вроде, хорошо выглядит. И отчеты с экранов телевизора звучат регулярно, но... На фоне всего этого власть упростила процедуру назначения госслужащих без конкурсов (ведь коронавирус нападет), распределение средств из Фонда осуществлялись в ручном режиме без тендерных процедур. Что очень удобно особенно, учитывая, что они в основном "закатывались в бетон", то есть - пошли на личный пиар-проект президента - "Большая стройка", – подчеркивает эксперт. – Можем вспомнить и самолет "Мрия" с якобы социальным, а как оказалось - коммерческим грузом на борту. Не говоря уже о регулярной ротации министров здравоохранения и тому подобное".

Понятно, что дороги строить надо, отмечает Дмитрий Фучило. И это правильно, тем более, что премьер-министр обещал 500 тысяч новых рабочих мест. Однако, подчеркивает эксперт, это не должно быть объектом злоупотреблений, своеобразным "пиром во время чумы".

"Между тем, чем дальше, тем власть все больше показывала свою беспомощность в борьбе с пандемией. Ведь кроме ограничений и добивания малого бизнеса (большой довольно комфортно продолжал работать), каких-то внятно механизмов противодействия заболеванию населению так и не было объявлено. Врачи по старинке докупают средства защиты, тройная зарплата таковой не стала, а массовые собрания, гарантированные Конституцией, запрещены (удобно в контексте принятия контраверсионных законов)", – говорит Дмитрий Фучило.

По его словам, накануне местных выборов центральная власть придумала еще одну удобную для себя "фишечку". А именно - ранжирование регионов по карантинным ограничениям, с возможной отменой избирательного процесса на данных территориях.

Эксперт отмечает: "Украинцы сведения о COVID-19 уже воспринимают как генератор случайных чисел от власти, которая "тасует карты под себя". Особенно это заметно на фоне центробежных процессов, которые возникли из-за конфронтации между центром и местным самоуправлением. Местные общины и мэры отказывались подчиняться ограничениям спущенным сверху, видя как первые лица государства, включая президента с главным эпидврачем, нарушают свои же требования".

Эксперт считает, что власть проигрывает борьбу с COVID-19, что она за полгода не сумела даже обеспечить больницы всем необходимым. Не говоря уже о поддержке экономики, а также готовности украинских школ к новому учебному году.

"Сложившуюся ситуацию центральная власть использовала с максимальной выгодой для себя - будь то строительство дорог, назначения на должности по упрощенной процедуре, создание предпосылок отмены выборов на территориях, где у команда-Зе будет низкий рейтинг (мы помним: "коронавирус нападет"). Самое печальное во всей этой ситуации - это то, что впереди сезонные обострения ОРВИ и вторая волна пандемии. А время уже упущено. И наверстаем ли - вопрос открытый... Всё зависит от приоритетов", – резюмирует Дмитрий Фучило.

"Каждый хотел и хочет поживиться лакомым куском"

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук согласен с жесткой оценкой, которую Святослав Протас дал действиям центральной власти.

"Сегодня эпидемия ставит новые антирекорды каждый день. При этом карантин если где и вводится, то тотально игнорируется как местными властями, так и самими украинцами, – подчеркивает эксперт. – В народе сейчас бытует мнение, что "всё равно все переболеем рано или поздно", так что можно "забивать" на элементарные противовирусные правила. В чём-то я согласен с людьми: да, вирус есть и это данность, дома от него 10 лет прятаться не будешь, социальную жизнь и экономику останавливать нельзя. Но неужели сложно надеть маску и попшикать руки?"

Комментируя заявления Дениса Шмыгаля, политолог напомнил, что лишь порядка 20-30% из "ковидного фонда" ушло непосредственно на борьбу с инфекцией.

"А вот 35 миллиардов из 66 было выделено на строительство дорог – одну из самых коррупционных сфер в украинской инфраструктурной отрасли, – отмечает эксперт. – Не могу сказать, на какие там части господин Шмыгаль делит деньги этого фонда. Реальная же открытая информация говорит о том, что деньги были потрачены не пойми куда, и вероятнее всего в большинстве своем банально разворованы".

Никита Трачук считает споры вокруг средств из этого фонда хитросплетением политико-коррупционных интересов целого сонма различных личностей, кланов, финансово-промышленных групп, etc.

"Каждый хотел и хочет поживиться лакомым куском, – поясняет он. – Однако есть в скандалах вокруг злосчастных 66 миллиардов и нотки здравого смысла, робкие и малослышимые. А они заключаются в том, что с настоящей эпидемией Украина столкнется именно осенью-зимой 2020-21 года. Весной были цветочки – ягодки будут осенью и зимой. И вот тогда, когда реально начнётся эпидемия и будут болеть сотни тысяч, а то и миллионы людей (очень надеюсь, что этого удастся избежать), когда медицинская система перестанет справляться – вот тогда-то и понадобятся десятки миллиардов из фонда. Которых, извините, просто нет".

Всё это, по мнению эксперта, проистекает из абсолютного управленческого хаоса и тотальной некомпетентности "зелёной власти" в целом и "зелёного правительства" – в частности.

Никита Трачук отмечает: "Власть временщиков действует хаотично и наобум, воруя как в последний раз (тем более что так оно и есть). А разгребать это всё придется простым украинцам. Остается надеяться на местные власти, которые изберутся либо переизберутся по итогам выборов. Сильные и компетентные (хочется верить) команды региональных элит на местах будут решать вопросы с заболеваемостью в зависимости от ситуации в данном конкретном регионе. На центральную власть особых надежд возлагать не приходится".

"Не помешало бы предоставить местным бюджетам соответствующие дотации"

Для того чтобы ответить на вопрос, кто прав в ситуации с фондом, стоит досконально изучить структуру расходов из госбюджета на эти цели. Такого мнения придерживается PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько.

"Могу ошибиться, но лично я не видел ни одного полностью аргументированного цифрами утверждения. Ни со стороны власти, ни со стороны ее критиков, – подчеркивает эксперт. – Так существует заявление Новосад (министр образования и науки Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года Анна Новосад – ред.), которая говорит, что на образование из этого фонда ничего не выделяли. Здесь две стороны. Те же школы - это головная боль муниципалитетов. Поэтому чисто формально Кабмин и МОН здесь может и ни к чему. С другой стороны, явно не помешало бы предоставить местным бюджетам соответствующие дотации".

Негатив будет нарастать, уверен Александр Солонько. Ведь бюджет "худеет" из-за последствий карантина для бизнеса. Плюс - общие кризисные явления.

"Все будут обвинять друг друга вместо какого-то понятного решения, что делать дальше", – прогнозирует аналитик.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, насколько рационально власть использует деньги из коронавирусного фонда.





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