Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 3103 случая заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 151 859 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 3103 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 12 сентября в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 3148 человек. В то же время 68 346 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 3233 сообщения о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 215 262. Всего проведено 1 834 165 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1341 человек.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 4756 случаев;

- Волынская область – 6224 случая;

- Днепропетровская область – 3176 случаев;

- Донецкая область – 2026 случаев;

- Житомирская область – 4194 случая;

- Закарпатская область – 8532 случая;

- Запорожская область – 2242 случая;

- Ивано-Франковская область – 11 083 случая;

- Кировоградская область – 892 случая;

- г. Киев – 16 951 случай;

- Киевская область – 6750 случаев;

- Львовская область – 16 774 случая;

- Луганская область – 562 случая;

- Николаевская область – 1929 случаев;

- Одесская область – 9382 случая;

- Полтавская область – 1161 случай;

- Ровненская область – 10 369 случаев;

- Сумская область – 2323 случая;

- Тернопольская область – 8657 случаев;

- Харьковская область – 12 404 случая;

- Херсонская область – 596 случаев;

- Хмельницкая область – 3850 случаев;

- Черновицкая область – 11 988 случаев;

- Черкасская область – 2384 случая;

- Черниговская область – 2654 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны, в которых на фоне пандемии коронавируса COVID-19 эпидемиологическая ситуация остается сложной.

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