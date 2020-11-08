Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

По сравнению с вчерашним днем, когда был зафиксирован очередной антирекорд, прирост заболеваемости COVID-19 в Украине немного снизился. За прошлые сутки в стране заболело 9 397человек.

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На данный момент коронавирусной инфекцией болеет 245 015 украинцев, еще у более 537 тысяч человек есть подозрения на наличие вируса в организме. Жертвами пандемии уже стали 8 450 человек, из них 138 — за прошлые сутки. Но статистика выздоровевших более позитивная. Победить заболевание удалось 206 866 украинцам, из них 2 637 человек выздоровели за прошлые сутки.

Что касается регионов, то сильнее всего COVID-19 бьет по столице Украины (44 172 (+943 человека за сутки) и Харьковской (43 213 (+1074 за сутки) области. Большое количество новых случаев зафиксировали также в Ивано-Франковской (+505 за сутки), Киевской (+546), Житомирской (+543) и Запорожской (+688) областях.

Меньше всего заболевших, как и раньше, фиксируют в Кировоградской области (+74 человека за сутки).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что иммунный ответ организма на второе инфицирование COVID-19 проходит быстрее и сильнее.

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