kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.11.2020

BTC/USD

15095.73

ETH/USD

444.98

LTC/USD

60.03

НБУ 08.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

Коронавирус быстро набирает обороты

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

По сравнению с вчерашним днем, когда был зафиксирован очередной антирекорд, прирост заболеваемости COVID-19 в Украине немного снизился. За прошлые сутки в стране заболело 9 397человек.

Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

коронавирус | 3D4MEDICAL

На данный момент коронавирусной инфекцией болеет 245 015 украинцев, еще у более 537 тысяч человек есть подозрения на наличие вируса в организме. Жертвами пандемии уже стали 8 450 человек, из них 138 — за прошлые сутки. Но статистика выздоровевших более позитивная. Победить заболевание удалось 206 866 украинцам, из них 2 637 человек выздоровели за прошлые сутки.

Что касается регионов, то сильнее всего COVID-19 бьет по столице Украины (44 172 (+943 человека за сутки) и Харьковской (43 213 (+1074 за сутки) области. Большое количество новых случаев зафиксировали также в Ивано-Франковской (+505 за сутки), Киевской (+546), Житомирской (+543) и Запорожской (+688) областях.

Меньше всего заболевших, как и раньше, фиксируют в Кировоградской области (+74 человека за сутки).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что иммунный ответ организма на второе инфицирование COVID-19 проходит быстрее и сильнее. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ