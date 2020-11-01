Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

Несмотря на то, что прирост заболеваемости по сравнению с вчерашним днем, снизился, коронавирусная инфекция в Украине не сдает позиции. За прошлый день в стране зарегистрировано почти 8 тысяч новых случаев COVID-19. Такие данные опубликовал сайт СНБО.

NEXU Science Communication

С начала пандемии в Украине зафиксировано более 395 тысяч заболевших коронавирусом, на данный момент болеет 226 693 человека. Еще у более 469 тыс. есть подозрения на наличие COVID-19 в организме.

Коронавирус больше всего "бьет" по Харьковской (37 180 (+883 за сутки), Житомирской (14 965 (+708 за сутки), Львовской (30 236 (+408 за сутки) областях, а также столице Украины (38 238 (+689 за сутки).

Жертвами пандемии стали 7 306 человек, из них 110 — за прошлые сутки. А вот победить заболевание удалось 161 441 украинцу, из них 2 513 человек за вчерашний день.

Напомним, ученые определили еще один симптом коронавирусной инфекции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине хотят потратить миллиарды на новый метод диагностики коронавируса. Запрос на получение средств направили в Правительство.

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