Коронавирус у детей - план помощи

Медики доказали, что коронавирус у детей обычно протекает в легкой форме. Это повод успокоиться, но не расслабиться. Родителям стоит разбираться и иметь в виду план действий в случае болезни ребенка.



Фото: tion.ru

Дети активные и непоседливые, поэтому они могут быть носителем опасной болезни. Если вы обнаружили у ребенка признаки ОРВИ, лучше отнестись к этому серьезно. Стоит рассказать ему, что такое самоизоляция и почему ему лучше не видеться с друзьями и бабушками.



Далее следует проконсультироваться с врачом в режиме онлайн и сделать тест на COVID-19, если это окажется необходимым.

Если тест показал положительный результат, врач назначит препараты. Если у малыша есть хронические заболевания или серьезные болезни — сообщите об этом специалисту.

Ваша главная задача на этом этапе — не паниковать и не заниматься самолечением. Не нужно давать детям непонятные антибиотики или лекарства, которые когда-то помогли вам при простуде. Это может только навредить.

Чтобы у малыша не было осложнений, следуйте советам врача, обеспечьте ребенку покой.

Старайтесь подбадривать малыша, подарите ему положительные эмоции. Сами также не падайте духом. Заботьтесь о своей безопасности.

Чтобы не допустить серьезной болезни у ребенка, приучите его постоянно мыть руки, пользоваться антисептиком и не трогать лицо в общественных местах.

Научите пользоваться маской и вовремя меняйте ее. В случае, если кто-то из школы или садика заболел, оставьте ребенка дома и понаблюдайте за его состоянием.

А сайт "Комментарии" желает крепкого здоровья вам и вашей семье и напоминает 6 запретов самолечения.

















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