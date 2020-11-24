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Коронавирус у детей - план помощи

Если вы заподозрили коронавирус у ребенка, не стоит начинать самолечение

сегодня, 15:05
Автор:

Кириєнко Анна

Медики доказали, что коронавирус у детей обычно протекает в легкой форме. Это повод успокоиться, но не расслабиться. Родителям стоит разбираться и иметь в виду план действий в случае болезни ребенка.

Коронавирус у детей - план помощи

Фото: tion.ru

Дети активные и непоседливые, поэтому они могут быть носителем опасной болезни. Если вы обнаружили у ребенка признаки ОРВИ, лучше отнестись к этому серьезно. Стоит рассказать ему, что такое самоизоляция и почему ему лучше не видеться с друзьями и бабушками.

Далее следует проконсультироваться с врачом в режиме онлайн и сделать тест на COVID-19, если это окажется необходимым.

Если тест показал положительный результат, врач назначит препараты. Если у малыша есть хронические заболевания или серьезные болезни — сообщите об этом специалисту.

Ваша главная задача на этом этапе — не паниковать и не заниматься самолечением. Не нужно давать детям непонятные антибиотики или лекарства, которые когда-то помогли вам при простуде. Это может только навредить.

Чтобы у малыша не было осложнений, следуйте советам врача, обеспечьте ребенку покой.

Старайтесь подбадривать малыша, подарите ему положительные эмоции. Сами также не падайте духом. Заботьтесь о своей безопасности.

Чтобы не допустить серьезной болезни у ребенка, приучите его постоянно мыть руки, пользоваться антисептиком и не трогать лицо в общественных местах.

Научите пользоваться маской и вовремя меняйте ее. В случае, если кто-то из школы или садика заболел, оставьте ребенка дома и понаблюдайте за его состоянием.

А сайт "Комментарии" желает крепкого здоровья вам и вашей семье и напоминает 6 запретов самолечения.






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Источник: https://www.unian.ua/health/country/koronavirus-u-ditey-chi-hvoriyut-diti-koronavirusom-yaki-simptomi-novini-ukrajini-11187149.html
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