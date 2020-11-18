Коронавирус может передаваться половым путем - исследования российских ученых

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Сергей Медведев
Российские ученые предположили, что передача коронавируса, эпидемия которого охватила весь мир, может проходить при сексуальных контактах. По крайней мере, с таким заявлением выступил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова РФ Геннадий Сухих. Впрочем, по его словам, этот вопрос еще нуждается в тщательном изучении.
Также, он сообщил, что для беременных вероятность заражения плода достаточно низкая — считается, что вирус оказывает малое влияние на беременность.
Еще одну характеристику распространения "короны" дал заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова Армаис Камалов. Он считает, что женщины менее восприимчивы к коронавирусу и болезнь протекает у них легче, чем у мужчин.
Как сообщал портал "Комментарии", многие в надежде защититься от коронавируса стали больше употреблять лука и чеснока, а кое-кто еще и верит, что инфекцию "убьет" алкоголь. Могут ли лук, чеснок и алкоголь помочь в профилактике COVID-19, рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.
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