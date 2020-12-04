Комаровский, Степанов или Супрун: кому из медиков больше всего доверяют украинцы

Наибольший показатель доверия среди украинцев не у министра здравоохранения Максима Степанова, а у доктора Комаровского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 27 ноября — 1 декабря.

Фото из открытых источников

По результатам исследования, министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют — 34%, не знают такого — 37%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют меньше — 15%, не доверяют — 67%, не знают ее — 12%. А вот бывших министров Илью Емца и Звездную Скалецкий не знают почти половина опрошенных. Доверяют им 8-10%, не доверяют — около трети.

Наибольшую поддержку опрошенных получил детский врач, телеведущий Евгений Комаровский — 66%, не доверяют ему 20%. ДиректорауИнститута сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют — 16%, не знают его — 48%. У главного санитарного врача Виктора Ляшко 32% доверия, не доверяют ему — 39%, не знают — 20%. Ольга Голубовская (известный инфекционист, доктор медицинских наук) получила доверие 20%, не доверяют — 11%, не знают ее — 64%. Алле Щербинской (директор центра профилактики и борьбы со СПИДом) доверяют 11%, не доверяют — 11%, не знают ее — 75%. Михаилу Радуцкому (председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения) доверяют 8%, не доверяют — 26%, не знают его — 60%. Игорю Кузину (директор Центра общественного здоровья) доверяют 8%, не доверяют — 12%, не знают его — 77%.

Кроме того, опрос показал, что среди ключевых институтов респонденты больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%). Министерству здравоохранения Украины доверяют 33%, Национальной службе здоровья — 24%, Центру общественного здоровья доверяют — 21%.

Социологи отметили, что за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия к государственным управленческим институтам в сфере медицины.

Как ранее сообщалось, новый рейтинг показал, кому из украинских политиков больше всего доверяют украинцы.

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